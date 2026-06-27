Canicule : un locataire peut-il faire baisser le loyer par son propriétaire en cas de fortes chaleurs ?

Alors que la France lutte contre la canicule depuis plus d’une semaine, certains locataires se retrouvent démunis dans leur logement, transformé en four. Ont-ils le droit de se retourner contre leur propriétaire ?

Le chauffage plus encadré que la climatisation. Alors que les 40 °C ont été atteints, voire dépassés dans certaines communes en France pendant cette canicule, de nombreux locataires suffoquant dans leurs logements (parfois plus chauds qu’à l’extérieur), se retrouvent démunis face aux températures exceptionnelles et se demandent s’ils peuvent exiger de leurs propriétaires, des améliorations ou une baisse de loyer.

Selon la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de louer un logement «décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé». Or, celle-ci ne mentionne pas les épisodes de forte chaleur et la loi en général ne donne aucun seuil maximal de température à dépasser pour que le logement soit considéré comme indécent.

Les devoirs du propriétaire

Dans ce cas, le locataire est tenu de poursuivre les paiements de son loyer. Cela ne veut pour autant pas dire que son propriétaire n’a pas de devoir. En effet, le bailleur est tenu de respecter deux décrets du logement décent et du Code de la santé publique.

Alors que le décret du 30 janvier 2002 oblige l’installation de fenêtres en bon état qui s’ouvrent et une ventilation qui fonctionne, il n’impose pas de VMC ou l’installation de volets.

De son côté, le décret du 29 juillet 2023 «fixe des règles sanitaires d'hygiène et de salubrité des locaux d'habitation», exigeant par son Article R. 1331-33. que le logement soit pourvu d’un «système de régulation de la chaleur fonctionnel et suffisant, qui peut être assuré par différents moyens tels l'isolation thermique, la présence de volets, la possibilité de ventilation nocturne, l'existence d'un puits provençal, ainsi que par leur combinaison».

la réparation de volets défectueux

Comme l’a rappelé le site PAP, ce décret relève d’une application par le maire et de (l’Agence régionale de santé) et non du juge civil.

En cas de chaleur extrême, le locataire peut donc demander que le bailleur répare des volets défectueux et une VMC s'ils existent, des fenêtres défectueuses et autres équipements de ventilation du logement.