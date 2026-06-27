Canicule : voici les 11 départements placés en vigilance jaune ce samedi

Ce samedi, 11 départements sont placés en vigilance jaune canicule en France, avec des phénomènes météorologiques habituels mais localement potentiellement dangereux, notamment des épisodes d’orages.

Météo-France place 11 départements en vigilance jaune canicule pour ce samedi. Ce niveau de vigilance correspond à des phénomènes météorologiques habituels pour la saison, mais susceptibles de devenir localement dangereux, notamment lors d'épisodes de chaleur ou d'orages. Une vigilance particulière est recommandée pour les activités sensibles.

Dans ces territoires, la météo reste très contrastée avec la présence de fortes chaleurs dans certaines zones, tandis que d'autres sont davantage exposées à des épisodes orageux. Ces conditions peuvent entraîner des situations ponctuellement à risque, en particulier pour les activités extérieures.

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Les territoires concernés sont : Hautes-Alpes, Aude, Bouches-du-Rhône, Côtes-d’Armor, Finistère, Gard, Hérault, Lozère, Manche, Pyrénées-Orientales, Vaucluse.

Une vigilance à adapter aux activités

Ce niveau jaune implique une attention particulière pour les activités sensibles aux conditions météo. Les autorités recommandent de se tenir informé de l'évolution de la situation et d'adapter ses déplacements ou activités en fonction des conditions locales.

La principauté d'Andorre est elle aussi maintenue en vigilance jaune canicule pour la journée de ce vendredi.

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