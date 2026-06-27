Canicule : voici les 24 départements placés en vigilance rouge ce dimanche

Alors que la France est touchée par un épisode de chaleur extrême depuis plus d'une semaine, Météo-France continue de placer 24 départements en vigilance rouge canicule pour la journée de ce dimanche 28 juin.
La vigilance persiste. Les prévisionnistes de Météo-France ont de nouveau placé 24 départements en vigilance rouge en raison de la canicule pour la journée du dimanche 28 juin. La partie Est de l'Hexagone est principalement concernée.
Les zones visées par cette alerte sont donc l'Allier, la Côte-d'Or, le Doubs, le Jura, la Loire, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, le Puy-de-Dôme, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, Paris, la Seine-et-Marne, les Yvelines, les Vosges, le Territoire de Belfort, l'Essone, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d'Oise.
La vigilance sera effective toute la journée. Comme pour la veille, Météo-France a indiqué que cet «épisode caniculaire exceptionnel à l'échelle du pays» sera «d'un niveau de sévérité pouvant se rapprocher de celui d'août 2003». Des «dégradation orageuse marquée en lien avec l'évolution de la canicule» sont aussi à prévoir.
D'après les météorologues, des orages sont en effet attendus dans la nuit de samedi à dimanche «du sud de la Garonne vers le nord de la Nouvelle-Aquitaine et le Berry» avec un risque de rafales et de grêle.
En ce qui concerne les températures, les maximales se situeront entre 35 et 40 °C à l'est du pays. Ailleurs, le thermomètre devrait baisser et de nombreuses régions retrouveront «une chaleur plus modérée».