Canicule : voici les 24 départements placés en vigilance rouge ce dimanche

Alors que la France est touchée par un épisode de chaleur extrême depuis plus d'une semaine, Météo-France continue de placer 24 départements en vigilance rouge canicule pour la journée de ce dimanche 28 juin.

La vigilance persiste. Les prévisionnistes de Météo-France ont de nouveau placé 24 départements en vigilance rouge en raison de la canicule pour la journée du dimanche 28 juin. La partie Est de l'Hexagone est principalement concernée.

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Les zones visées par cette alerte sont donc l'Allier, la Côte-d'Or, le Doubs, le Jura, la Loire, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, le Puy-de-Dôme, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, Paris, la Seine-et-Marne, les Yvelines, les Vosges, le Territoire de Belfort, l'Essone, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d'Oise.

La vigilance sera effective toute la journée. Comme pour la veille, Météo-France a indiqué que cet «épisode caniculaire exceptionnel à l'échelle du pays» sera «d'un niveau de sévérité pouvant se rapprocher de celui d'août 2003». Des «dégradation orageuse marquée en lien avec l'évolution de la canicule» sont aussi à prévoir.

D'après les météorologues, des orages sont en effet attendus dans la nuit de samedi à dimanche «du sud de la Garonne vers le nord de la Nouvelle-Aquitaine et le Berry» avec un risque de rafales et de grêle.

En ce qui concerne les températures, les maximales se situeront entre 35 et 40 °C à l'est du pays. Ailleurs, le thermomètre devrait baisser et de nombreuses régions retrouveront «une chaleur plus modérée».