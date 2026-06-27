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Canicule : voici les 31 départements placés en vigilance jaune ce dimanche

Par CNEWS
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Ce dimanche, 31 départements sont placés en vigilance jaune canicule par Météo-France. Les températures restent très élevées sur une large partie du pays, avec une nuit encore douce à chaude et des maximales pouvant atteindre 40 à 41 °C dans le nord-est et le centre-est.

Météo-France place ce dimanche 31 départements en vigilance jaune pour un risque lié à la canicule. Ce niveau de vigilance implique des phénomènes habituels pour la saison, mais pouvant devenir localement gênants ou dangereux, notamment en cas de fortes chaleurs persistantes ou d'orages.

La vigilance jaune correspond à une situation où les conditions météorologiques ne sont pas exceptionnelles, mais peuvent présenter un risque pour certaines activités sensibles. Il est recommandé de rester informé de l'évolution de la situation, en particulier pour les personnes vulnérables ou exposées à l'extérieur.

Météo-France

Les départements concernés sont : Hautes-Alpes, Aude, Bouches-du-Rhône, Calvados, Charente, Charente-Maritime, Creuse, Dordogne, Gard, Gers, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Landes, Haute-Loire, Loire-Atlantique, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Mayenne, Morbihan, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Deux-Sèvres, Somme, Vaucluse, Vendée, Vienne, Haute-Vienne.

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Hormis près de la Manche, où les températures minimales repassent sous les 20 °C, la nuit s’annonce globalement douce à chaude, avec des valeurs comprises entre 20 et 24 °C, et localement 25 à 26 °C sur le centre et l’est du pays.

Retrouvez toutes les dernières informations liées aux vigilances mises en place par Météo-France ici

Météo-FranceMétéovigilance météoCanicule

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