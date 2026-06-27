Canicule : voici les 39 départements placés en vigilance orange ce dimanche

Les prévisionnistes de Météo-France ont décidé de placer 39 départements de l'Hexagone et Andorre en vigilance orange pour la journée du dimanche 28 juin, face au risque de canicule.

La fin progressive d'un épisode caniculaire sans précédent. Dans leur dernier bulletin, les experts de Météo-France ont décidé de placer 39 départements de l'Hexagone en vigilance orange canicule pour la journée du dimanche 28 juin. Cette alerte concernera également Andorre.

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Les lieux visés sont les suivants : l'Ain, l'Aisne, les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, les Ardennes, l'Ariège, l'Aube, l'Aveyron, le Cantal, le Cher, la Corrèze, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, la Drôme, l'Eure, l'Eure-et-Loir, la Haute-Garonne, l'Indre, l'Indre-et-Loire, l'Isère, le Loir-et-Cher, le Loiret ou encore le Lot.

Sont également concernés : la Marne, la Nièvre, le Nord, l'Oise, l'Orne, le Pas-de-Calais, le Rhône, la Sarthe, la Savoie, la Haute-Savoie, la Seine-Maritime, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Var et l'Yonne.

Depuis plus d'une semaine, la France fait face à un épisode caniculaire extrême, ce n'est qu'à partir de ce dimanche qu'une baisse «plus franche» des températures est attendue ce dimanche. Toutefois, des maximales entre 35 et 40 °C seront encore d'actualité sur le flanc est du pays selon les prévisionnistes et leur dernier bulletin.