Grand Loto de l'été : deux gagnants se partagent le jackpot de 20 millions d’euros

Le Grand Loto de l’été a eu lieu ce vendredi 26 juin et a fait deux gagnants. Ces derniers devront ainsi se partager le jackpot de 20 millions d’euros.

20 millions d’euros. C’était le plus gros gain Loto de l’année et il a été remporté par deux joueurs. Ce vendredi 26 juin, la grosse somme proposée par la Française des Jeux (FDJ) a fait deux heureux en France. Alors que les deux joueurs ont misé sur les mêmes numéros, ces derniers ont dû partager le jackpot et repartir avec, non pas 20 millions d’euros, mais 10 millions d’euros chacun.

Sur son site Internet, la FDJ a partagé les numéros gagnants qui étaient les suivants : 5, 14, 29, 38, 48 et le 8 en numéro chance. Dès lors, deux personnes chanceuses ont été identifiées. Elles devront ainsi se présenter dans un point de vente FDJ d’ici les 60 prochains jours et fournir leur ticket gagnant afin de recevoir leur gain.

Près de 800.000 grilles gagnantes

Les deux grands vainqueurs n’ont pas été les seuls chanceux. Lors de ce grand tirage de l’été, 800.000 autres joueurs ont remporté un gain, toutes catégories confondues. Parmi eux, on dénombre trois gagnants de «catégorie 2». Cela signifie que ces derniers ont validé tous les numéros sauf le numéro chance et qu’ils ont ainsi remporté 151.943,60 euros chacun.

À cela, s’ajoute les gagnants de catégorie 3 et 4 et la tombola des codes gagnants qui a permis à 100 personnes de gagner 20.000 euros, ce qui est 10 fois plus que d’ordinaire. Au total, c’est près de 22 millions d’euros qui ont été remportés ce vendredi.

En attendant que les gagnants récupèrent leur gain, un prochain Loto est prévu ce samedi 27 juin avec 2 millions d'euros de mise en jeu. Il est possible d’y participer jusqu’à 20h15. Les résultats seront par la suite communiqués sur TF1 à 20h35 ou sur la page du site de la FDJ dès 20h45.