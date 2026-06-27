Journée mondiale contre l’abandon des animaux de compagnie : une grande collecte organisée dans toute la France ce samedi

Fixée au dernier samedi du mois de juin, la journée mondiale contre l’abandon des animaux de compagnie se tient ce samedi 27 juin. A cette occasion, les associations de défense des animaux se mobilisent pour sensibiliser et venir au secours des abandonnés.

Venir en aide à ceux qui ne peuvent se défendre. Ce samedi 27 juin se tient la journée mondiale contre l’abandon des animaux de compagnie, qui a été créée en 2019 à l’initiative de l’association Solidarité Peuple Animal.

#solidaritépeupleanimal vous invite à participer à #lagrandecollectedesanimauxabandonnés à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre l'abandon... Aidons les associations de protection animale à lutter contre la détresse et la misère des animaux le 27 Juin 26. Merci 🐱🐶🐰 pic.twitter.com/YAnwA8w9MB — martin derieker (@MDerieker) June 26, 2026

L’association a choisi de tenir annuellement cette journée en faveur de la cause animale le dernier samedi du mois de juin, soit «à la veille des départs en vacances d’été des Français, qui traditionnellement correspond à un pic d’abandons», a rappelé le site dédié à cette journée.

Le but de cette journée mondiale contre l’abandon des animaux de compagnie est de mettre en lumière «ce fléau mondial qui envoie dans les fourrières et refuges chiens et chats dont les maîtres se séparent pour divers motifs».

En France, ce sont près de 300.000 chiens et chats «qui sont pris en charge par les associations». Par ailleurs, selon Katia Renard, présidente de Solidarité Peuple Animal, un animal est abandonné toutes les 94 secondes dans notre pays.

Par ailleurs en 2025, ce sont 335.258 chiens et chats qui ont été abandonnés par leurs maîtres en France.

Nourrir les abandonnés

Pour cette nouvelle édition de la journée mondiale contre l’abandon des animaux de compagnie et pour la première fois, une grande collecte des animaux abandonnés va être organisée par Solidarité Peuple Animal dans tout le pays.

Cette dernière «n’a qu’un seul but : aider les associations à remplir les gamelles de leurs protégés», car «la nourriture est le deuxième poste budgétaire des associations de protection animale.

En effet, il faut compter entre 0,80 et 1,50 euro par jour pour nourrir un chat et entre 1,50 et 2,50 euros pour nourrir un chien. Ainsi, pour venir en aider aux petites boules de poils abandonnées, Solidarité Peuple Animal va organiser sa collecte dans un maximum de magasins à travers le pays.

Pour le moment, selon la carte mise en ligne par l’association, près de 1.000 collectes vont se tenir partout en France ce samedi 27 juin.

En 2025, lors de la dernière édition de la journée mondiale contre l’abandon des animaux de compagnie, plus de 3.000 laisses ont été attachées les unes aux autres pour dessiner un os gigantesque dans le 12e arrondissement à Paris, pour un total de 3,743 km.