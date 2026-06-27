Météo : chute des températures, orages... Quel temps fera-t-il la semaine prochaine ?

Après huit jours de canicule, la semaine prochaine devrait être plus fraîche. Du grand soleil est attendu presque partout en France pour commencer le mois de juillet.

Vous allez mieux respirer la semaine prochaine. La canicule sera terminée et le thermomètre devrait perdre une dizaine de degrés en moyenne après un week-end marqué par de violents orages un peu partout dans le pays. Les températures resteront toutefois au-dessus des normales de saison, notamment autour de la Méditerranée.

Lundi, le soleil, accompagné de quelques nuages épars, brillera à l’Ouest et au centre du pays, du Nord au Sud. Quelques orages sont annoncés dans le Sud-Est, à Gap ou encore plus haut à Lyon. Côté températures, la Bretagne retrouvera une forme de fraîcheur avec 21 °C à Brest. Il fera 28 °C à Paris, Tours et Auxerre.

Il fera toujours plus de 30 °C dans le Sud, avec 34 °C à Montpellier et Marseille ou encore 31 °C à Nice. La nuit sera plus fraîche dans la majeure partie du territoire, avec des températures comprises entre 15 °C et 23 °C.

Lundi 29 juin © Météo France

Le soleil restera visible mardi toute la journée, malgré quelques pluies à l’Est du pays. Cherbourg-Octeville sera la ville la plus fraîche avec 20 °C quand Montpellier et Montélimar atteindront 34 °C. Les températures nocturnes continueront à baisser de quelques degrés, y compris à Nice et Marseille.

Mardi 30 juin. © Météo France

La journée de mercredi conservera la même dynamique : des températures qui continuent de baisser légèrement mais un soleil toujours présent. Un peu de pluie est attendu à Tarbes, Metz ou encore Lyon. Perpignan, Montpellier, Montélimar et la Corse resteront au-dessus de 30 °C quand l’Ouest demeurera plus frais.

Mercredi 1er juillet. © Météo France

Soleil total prévu jeudi, avec quelques nuages et pluies seulement en Corse et dans le Sud-Est du Pays. Les températures resteront stables, comprises entre les 21 °C brestois et les 32 °C montpelliérains. Il fera 24 °C à Lille, 25 °C à La Rochelle et Rennes, et 28 °C à Lyon, Marseille et en Corse.

Jeudi 2 juillet. © Météo France

Même chose pour vendredi, avec quelques pluies en plus en Alsace. Le soleil brillera sur le reste du territoire avec des températures toujours 10 °C inférieurs à cette semaine de canicule. Le thermomètre indiquera 29 °C à Auxerre, Vichy et Bordeaux, quand il fera moins de 25 °C à Biarritz, Amiens et Rouen.

Vendredi 3 juillet. © Météo France

Le weekend suivra son cours avec le même soleil. A noter quelques pluies dimanche en Normandie et en Bretagne, à Brest.

Samedi 4 juillet. © Météo France