Orages : 34 départements désormais placés en vigilance orange ce samedi

Dans son dernier bulletin, Météo-France a augmenté le nombre de départements placés en vigilance orange «orages» ce samedi, passant de 23 à 34 territoires.

Une alerte qui s’étend dans le territoire. Alors que la France traverse l’une des canicules les plus marquantes de son histoire, une dégradation orageuse est attendue dans une grande partie du pays. Face à cette situation, Météo-France a placé 34 départements en vigilance orange pour des risques d’orages ce samedi, contre 23 plus tôt dans la journée.

Ainsi, sont concernés par cette alerte, l’Aisne, les Ardennes, l’Aube, la Charente, le Cher, la Dordogne, l’Eure-et-Loir, le Gers, la Gironde, l’Indre, l’Indre-et-Loire, les Landes, le Loir-et-Cher, le Loiret, le Lot, le Lot-et-Garonne, la Marne ou encore le Nord.

Mais aussi l’Oise, le Pas-de-Calais, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, Paris, la Seine-et-Marne, les Yvelines, la Somme, le Tarn-et-Garonne, la Vienne, l’Yonne, l’Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-D’Oise.

De l'air plus frais progresse par l'ouest

Selon Météo-France, la masse d'air la plus chaude se décale progressivement vers l'est du pays. Dans le même temps, de l'air plus frais commence à gagner les régions de l'ouest et du nord-ouest.

Ce contraste favorisera le développement d'orages parfois violents. Ils concerneront d'abord le nord-ouest avant de s'étendre plus tard dans la journée au sud-ouest.

Malgré cette évolution, les températures restent exceptionnellement élevées, aussi bien en journée que durant la nuit, dans les départements placés en vigilance rouge pour canicule.