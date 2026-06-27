Orages : concerts annulés au festival Garorock à Marmande, plus de 20.000 évacués

Les concerts prévus samedi soir au festival Garorock, à Marmande, ont été annulés en raison d'un risque d'orages violents. Les autorités ont également ordonné l'évacuation de plus de 20.000 festivaliers afin de garantir leur sécurité, alors que le département a été placé en vigilance orange par Météo-France.

Des annulations en cascade. Après le festival Solidays, c'est au tour de Garorock à Marmande (Lot-et-Garonne) d'annuler les concerts prévus ce samedi, où plus de 20.000 festivaliers ont dû être évacués. En cause, un risque d'orages violents.

La décision a été prise par la préfecture du Lot-et-Garonne à la lumière des prévisions météorologiques annonçant, à partir de 20h, une forte dégradation des conditions climatiques. Sont attendus une activité électrique soutenue, de très fortes précipitations en un temps réduit, des rafales de vent pouvant dépasser localement les 100 km/h ainsi qu'un risque de chute de grêle.

«Afin de garantir la sécurité du public», les autorités ont décidé d'annuler l'ensemble des concerts de la soirée et de lancer une opération de mise à l'abri des festivaliers. Le festival n'avait d'ailleurs pas encore ouvert ses portes samedi après-midi. Son directeur, Ludovic Larbodie, a indiqué que l'évacuation concernait environ 21.500 personnes, parmi lesquelles de nombreux campeurs.

Une perte estimée entre 3 et 3,5 millions d'euros

Les organisateurs ont demandé aux festivaliers de ne prendre «que le strict nécessaire», en laissant leur matériel de camping sur place après l'avoir sécurisé autant que possible face aux vents violents. Ils ont également assuré que les billets de cette journée seraient intégralement remboursés. Pour accueillir les personnes évacuées, plusieurs salles municipales ont été ouvertes dans le secteur, selon la préfecture.

Au-delà des conséquences logistiques, cette annulation représente un important manque à gagner pour le festival. Ludovic Larbodie l'estime entre 3 et 3,5 millions d'euros. Parmi les artistes attendus samedi figurait notamment le rappeur PLK. À ce stade, les organisateurs espèrent maintenir la programmation de dimanche, le Lot-et-Garonne devant repasser en vigilance jaune dans la nuit de samedi à dimanche.

Cette nouvelle annulation intervient après celle de la journée de jeudi, supprimée en raison des fortes chaleurs. Fondé en 1997, Garorock n'avait connu jusqu'ici que quatre annulations de journées en près de trente ans d'existence. Pour sa 30e édition, le festival devait accueillir près de 100.000 festivaliers à Marmande.

Dans son bulletin publié à 16 heures, Météo-France a placé 38 départements en vigilance orange aux orages, des Hauts-de-France jusqu'au Pays basque, en passant par la région parisienne et le centre du pays.