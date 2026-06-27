Orages : voici les 16 départements placés en vigilance orange ce dimanche

Seize départements sont placés en vigilance orange pour des risques d'orages ce dimanche 28 juin.

Une dépression orageuse à venir. Alors que l'épisode de canicule touche à sa fin en France, il devrait laisser place à un épisode orageux dans le centre et le nord du pays. Météo-France a ainsi placé 16 départements en vigilance orange pour des risques d'orages, dans un contexte météo contrasté, marqué par une chaleur encore très présente.

Météo-France

Les départements concernés sont : l'Allier, la Charente, le Cher, la Corrèze, la Creuse, la Dordogne, la Gironde, l'Indre, le Lot, le Lot-et-Garonne, la Nièvre, le Nord, le Pas-de-Calais, le Tarn-et-Garonne, la Vienne et la Haute-Vienne. Ce niveau de vigilance correspond à des phénomènes dangereux, nécessitant une attention particulière et le respect des consignes de sécurité.

Une vigilance à suivre de près

«Ces orages brusques et violents peuvent s'accompagner de chutes de grêle, de fortes rafales de vent et de pluies intenses qui peuvent tomber en peu de temps. Ils devraient remonter sur la Nouvelle-Aquitaine dans la soirée, et la nuit, puis gagner le Centre-Val-de-Loire, avant de remonter au Nord-Est», précise Météo-France dans son dernier bulletin.

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