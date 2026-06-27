Orages : voici les 2 départements placés en vigilance orange ce dimanche

Ce dimanche, deux départements sont placés en vigilance orange pour risque d'orages. Dans un contexte de chaleur persistante, des orages parfois intenses peuvent se développer localement, avec fortes pluies, rafales de vent et activité électrique soutenue.

Météo-France place ce dimanche deux départements en vigilance orange pour risque d'orages, dans un contexte météo contrasté marqué par une chaleur encore très présente sur une grande partie du pays. Ce niveau de vigilance correspond à des phénomènes dangereux, nécessitant une attention particulière et le respect des consignes de sécurité.

Dans une masse d'air toujours chaude sur de nombreux territoires, des orages peuvent se développer localement et prendre un caractère marqué. Ces phénomènes peuvent s’accompagner de fortes pluies, de rafales de vent et d'une activité électrique importante.

Météo-France

Les départements en vigilance orange orages sont le Nord et le Pas-de-Calais.

Une vigilance à suivre de près

Ces épisodes orageux peuvent évoluer rapidement et devenir localement intenses. Météo-France recommande de suivre les bulletins de suivi et d’adapter ses déplacements et activités en conséquence.

Retrouvez toutes les dernières informations liées aux vigilances mises en place par Météo-France ici.