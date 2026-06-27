Orages : voici les 23 départements placés en vigilance orange ce samedi

Dans son dernier bulletin, Météo-France a placé 23 départements en vigilance orange «orages» concernant ce samedi 27 juin.

La France traverse l'une des canicules les plus marquantes de son histoire. Ce samedi 27 juin, une dégradation orageuse est également attendue sur une grande partie du territoire. Face à cette situation, Météo-France a placé 23 départements en vigilance orange pour risque d'orages.

De l'air plus frais progresse par l'ouest

Selon Météo-France, la masse d'air la plus chaude se décale progressivement vers l'est du pays. Dans le même temps, de l'air plus frais commence à gagner les régions de l'ouest et du nord-ouest.

Ce contraste favorisera le développement d'orages parfois violents. Ils concerneront d'abord le nord-ouest avant de s'étendre plus tard dans la journée au sud-ouest.

Une chaleur toujours exceptionnelle

Malgré cette évolution, les températures restent exceptionnellement élevées, aussi bien en journée que durant la nuit, dans les départements placés en vigilance rouge pour canicule.

©Météo-France

Les départements maintenus en vigilance orange connaissent également des températures très élevées, de jour comme de nuit.

Les départements concernés par cette vigilance sont : Aisne, Ardennes, Aube, Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret, Marne, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Somme, Yonne, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Val-d'Oise.