Orages : voici les 60 départements placés en vigilance jaune ce dimanche

Météo-France a placé 60 départements en vigilance jaune «orages» pour la journée du dimanche 28 juin.

Une dépression orageuse à venir. Alors que l'épisode de canicule touche à sa fin en France, il devrait laisser place à des orages sur une large partie du territoire. Météo-France a ainsi placé 60 départements en vigilance jaune pour des risques d'orages ce dimanche.

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Les départements concernés par la vigilance sont : l'Ain, l'Aisne, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, les Ardennes, l'Ariège, l'Aube, l'Aude, l'Aveyron, le Cantal, la Charente-Maritime, la Côte-d'Or, le Doubs, l'Eure, l'Eure-et-Loir, la Haute-Garonne, le Gers, l'Indre-et-Loire et le Jura.

Mais aussi les Landes, le Loir-et-Cher, la Loire, la Haute-Loire, le Loiret, la Lozère, le Maine-et-Loire, la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, l'Oise, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et le Rhône.

Enfin, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, la Sarthe, la Savoie, la Haute-Savoie, Paris, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, les Yvelines, les Deux-Sèvres, la Somme, le Tarn, les Vosges, l'Yonne, le Territoire de Belfort, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d'Oise, sont aussi concernés par la vigilance.

Une vigilance à suivre dans la journée

«Avec la persistance de l'air chaud sur une grande partie du territoire, des orages peuvent se déclencher au fil de la journée. Ils pourront s'accompagner de fortes pluies, de rafales de vent, parfois de manière localement intense», détaille Météo-France.

Météo-France recommande également de rester attentif aux bulletins de suivi et d'adapter ses activités en extérieur en conséquence.

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