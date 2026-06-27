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Orages : voici les 69 départements placés en vigilance jaune ce dimanche

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Ce dimanche, 69 départements sont placés en vigilance jaune par Météo-France pour des orages parfois localement intenses. Dans un contexte de chaleur persistante, des phénomènes orageux peuvent se développer avec des fortes pluies.

Météo-France place ce dimanche 69 départements français en vigilance jaune pour un risque d'orages, dans un contexte météo instable marqué par la chaleur sur une partie du pays. Ce niveau de vigilance signale des phénomènes habituels en saison, mais pouvant devenir localement dangereux.

Avec la persistance de l'air chaud sur une grande partie du territoire et l'arrivée d'aires plus instables, des orages peuvent se déclencher au fil de la journée. Ils pourront s'accompagner de fortes pluies, de rafales de vent et d'une activité électrique soutenue, parfois de manière localement intense.

Météo-France

Les 69 départements concernés sont : Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d'Or, Doubs, Eure-et-Loir, Haute-Garonne, Jura, Loir-et-Cher, Loire, Indre, Indre-et-Loire, Landes, Lot, Lot-et-Garonne, Maine-et-Loire, Marne, Haute-Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Oise, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Haute-Saône, Sarthe, Savoie, Haute-Savoie, Seine-Maritime, Deux-Sèvres, Tarn-et-Garonne, Vendée, Vienne, Haute-Vienne, Vosges, Territoire de Belfort, Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise.

Une vigilance à suivre dans la journée

Ces orages peuvent évoluer rapidement et localement prendre un caractère plus violent. Météo-France recommande de rester attentif aux bulletins de suivi et d'adapter ses activités en extérieur en conséquence.

Sur le même sujet Canicule : Météo-France prévoit une fin des vigilances rouges dimanche soir Lire

Retrouvez toutes les dernières informations liées aux vigilances mises en place par Météo-France ici. 

oragesMétéoMétéo-Francevigilance météo

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