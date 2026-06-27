Un dessinateur mexicain meurt dans un accident de train alors qu'il assistait au Festival d'animation d’Annecy

Le dessinateur mexicain Luis de la Rosa, présent au festival du film d'Annecy, est mort mercredi après avoir été percuté par un train en centre-ville. Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances du drame. Un hommage lui sera rendu samedi lors de la cérémonie de clôture.

Le dessinateur mexicain Luis de la Rosa est décédé mercredi après avoir été percuté par un train, a confirmé l'organisation du festival du film d'animation d'Annecy après la révélation de l'information par le Dauphiné Libéré. Le dramatique accident s’est produit en début de soirée à Annecy (Haute-Savoie), sur la voie ferrée longeant l'avenue de Brogny, en plein centre-ville.

Un homme d’une trentaine d’années a été mortellement percuté par un train du Léman Express à hauteur de l'avenue Aristide-Briand. Selon les premiers éléments, le festivalier marchait le long de la voie, pourtant grillagée et strictement interdite d'accès, lorsque le conducteur l'a repéré et a actionné son klaxon pour signaler l'arrivée du train. Malgré cela, il a été happé puis traîné sur plusieurs mètres.

IL MARCHAIT LE LONG DE LA VOIE

L'alerte a été donnée vers 20H par le conducteur. Les sapeurs-pompiers et une équipe du SAMU sont rapidement intervenus, mais la victime est décédée sur place.

Il participait au Festival international du film d’animation d'Annecy (Mifa) et portait un badge d’accréditation. Une enquête de police a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes du drame. À ce stade, aucune hypothèse n'est privilégiée.

Connu dans le milieu de l'animation, Luis de la Rosa avait notamment contribué au film Spider-Man: Across the Spider-Verse (2023). Sur son compte Instagram, suivi par plus de 33.000 abonnés, il partageait régulièrement ses créations.

Un hommage lui sera rendu ce samedi soir lors de la cérémonie de clôture du festival du film d'Annecy.