Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Un TGV Paris-Nice arrive avec près de 6h de retard après avoir été bloqué dans un tunnel

L'arrivée, initialement prévue à 20h04 en gare de Nice, a été retardée de 5h40, pour une arrivée estimée vers 1h44 du matin. [© Eric Broncard / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
logo Google Ajouter CNEWS à mes favoris Google

Un TGV au départ de Paris à destination de Nice est resté bloqué dans un tunnel pendant une heure et demie, entraînant près de six heures de retard ce vendredi.

Un voyage interminable. Un TGV reliant Paris-Gare-de-Lyon à Nice s'est retrouvé immobilisé une trentaine de minutes après son départ, dans un tunnel situé près de Limeil-Brévannes (Val-de-Marne). Le train, qui devait initialement partir à 14h10, a quitté le quai avec 1h10 de retard en raison d'une «avarie technique».

Après ce retard et cette immobilisation, le train a finalement fait demi-tour vers la capitale. Une fois de retour à son point de départ, les centaines de passagers ont dû embarquer dans un nouveau train, où des paniers-repas ont été distribués.

Le train fait demi-tour après une demi-heure de trajet

La SNCF a indiqué que le TGV 6177 avait subi une panne. L'arrivée, initialement prévue à 20h04 en gare de Nice, a été retardée de 5h40, pour une arrivée estimée vers 1h44 du matin.

Durant une heure et demie d'attente dans le tunnel, le TGV est resté en panne et l'électricité a été coupée. Les passagers se sont ainsi retrouvés sans climatisation et, dans certains wagons, sans éclairage, selon La Dépêche.

Dans ce contexte de canicule, le PDG de la SNCF, Jean Castex, avait recommandé aux personnes vulnérables d'éviter de prendre le train pendant cette vague de chaleur.

Sur le même sujet Prime de 100 euros, plus de temps pour négocier les conditions de travail... Après la grève du 10 juin, la SNCF sort le carnet de chèques pour les cheminots Lire

Il avait également indiqué, le 21 juin dernier, que la société ferroviaire ne pouvait pas «écarter les incidents» durant cette période.

TGVTrainretardSNCFParisNice

À suivre aussi

SNCF : tout savoir sur le TGV-M qui accueillera ses premiers voyageurs «début septembre»
En directPas-de-Calais : au moins un mort et deux blessés en urgence absolue dans une collision entre un TGV et un poids lourd sur un passage à niveau
SNCF : les passagers d'un TGV Marseille-Paris arrivent à destination avec 9h30 de retard

Ailleurs sur le web

Dernières actualités