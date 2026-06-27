Un TGV Paris-Nice arrive avec près de 6h de retard après avoir été bloqué dans un tunnel

Un TGV au départ de Paris à destination de Nice est resté bloqué dans un tunnel pendant une heure et demie, entraînant près de six heures de retard ce vendredi.

Un voyage interminable. Un TGV reliant Paris-Gare-de-Lyon à Nice s'est retrouvé immobilisé une trentaine de minutes après son départ, dans un tunnel situé près de Limeil-Brévannes (Val-de-Marne). Le train, qui devait initialement partir à 14h10, a quitté le quai avec 1h10 de retard en raison d'une «avarie technique».

Après ce retard et cette immobilisation, le train a finalement fait demi-tour vers la capitale. Une fois de retour à son point de départ, les centaines de passagers ont dû embarquer dans un nouveau train, où des paniers-repas ont été distribués.

Le train fait demi-tour après une demi-heure de trajet

La SNCF a indiqué que le TGV 6177 avait subi une panne. L'arrivée, initialement prévue à 20h04 en gare de Nice, a été retardée de 5h40, pour une arrivée estimée vers 1h44 du matin.

Durant une heure et demie d'attente dans le tunnel, le TGV est resté en panne et l'électricité a été coupée. Les passagers se sont ainsi retrouvés sans climatisation et, dans certains wagons, sans éclairage, selon La Dépêche.

Dans ce contexte de canicule, le PDG de la SNCF, Jean Castex, avait recommandé aux personnes vulnérables d'éviter de prendre le train pendant cette vague de chaleur.

Il avait également indiqué, le 21 juin dernier, que la société ferroviaire ne pouvait pas «écarter les incidents» durant cette période.