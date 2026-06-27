«Vous avez eu six ans pour le faire !» : le maire LFI de Roubaix, David Guiraud, refuse de renommer une école «Samuel Paty»

Lors du dernier conseil municipal de Roubaix (Nord), le maire LFI David Guiraud a refusé de renommer une école au nom de Samuel Paty. L’édile y voit une «manœuvre politicienne» de l'opposition, qui a dirigé la commune pendant six ans.

Le ton est monté au conseil municipal de Roubaix. Jeudi dernier, le groupe d’opposition «Roubaix Ensemble», classé divers droite, a défendu un vœu visant à renommer une école de la commune au nom de «Samuel Paty».

Il a alors essuyé un refus du maire LFI David Guiraud. «Samuel Paty a été assassiné en 2020. Vous avez eu six ans pour nommer un bâtiment scolaire en son nom», a expliqué l’élu, reprochant à son opposition, à la tête de la mairie sous le précédent mandat, de l’impliquer «dans une opération politicienne».

«Un professeur au Panthéon»

Pour rappel, le professeur d’histoire, a été poignardé, puis décapité le 16 octobre 2020 par un islamiste, à Conflans-Saint-Honorine (Val-D’Oise). Récemment projeté en salles, le film «L’Abandon» a retracé les 12 derniers jours de la vie du professeur.

Alors que sa mort a profondément choqué la France, de nombreuses personnes ont appelé à ce que Samuel Paty fasse son entrée au Panthéon. Une pétition allant dans ce sens a récolté 65.000 signatures.

Si la décision de faire entrer Samuel Paty au Panthéon revient au président de la République, de plus en plus de personnalités politiques ont soutenu cette initiative. Le maire Horizons du Havre Edouard Philippe, sur France 5 en mai dernier, a indiqué que «Samuel Paty devait pouvoir être au Panthéon». Sollicité à ce sujet par la sœur de Samuel Paty, le candidat à la présidentielle, s’est dit «tout à fait prêt à l'aider dans ses démarches».