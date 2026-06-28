Canicule : 1.400 personnes privées de courant à Paris après une panne d'électricité

Près de 1.400 personnes ont été privées de courant samedi dans plusieurs arrondissements de Paris en raison notamment des fortes chaleurs qui ont touché la capitale ces derniers jours.

En cette période de fortes chaleurs, leur journée s’est transformée en cauchemar. Alors que Paris était placée en vigilance rouge canicule ce samedi, près 1.400 personnes se sont vues privées de courant en raison d’une panne géante.

Selon le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité Enedis, celle-ci a touché plusieurs quartiers de la capitale. «Un incident est en cours sur un poste source alimentant une partie du 12e arrondissement de Paris», a indiqué l’entreprise sur son site, précisant que «le réseau électrique fait actuellement face à des records de chaleur».

En fin de journée, la société a précisé que plusieurs pannes ont été relevées dans le 9e, 11e, 12e ou encore le 13e arrondissement. Cette panne a contraint des commerces et des pharmacies à fermer leurs portes.

Des communes touchées dans les Yvelines

Lors des canicules, les gestionnaires d'usines d'eau potable peuvent ainsi être confrontés à une «forme d'instabilité» de l'alimentation électrique de leurs installations, a déclaré jeudi à l'AFP Marc Bonnieux, directeur général adjoint chargé des activités eau de Suez pour l'Île-de-France.

Cette semaine, plusieurs communes des Yvelines ont été victimes d’importantes coupures d’électricité, touchant notamment certaines installations de production d’eau potable.