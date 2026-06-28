Canicule : rafales à 145km/h, grêle, Tour Eiffel foudroyée... Les images impressionnantes des violents orages qui ont frappé la France

Après plus d’une semaine de canicule intense, Météo-France avait émis des alertes jaune et orange face aux risques d’orages pour ce week-end. La foudre a éclaté dans plusieurs zones de l’Hexagone.

Balayé du nord au sud. Après plus d’une semaine de canicule et des températures records, l’air français s'est rafraîchi sous les orages qui ont éclaté dans plusieurs villes ce samedi 27 juin. Des épisodes météorologiques souvent accompagnés de rafales de vent, de grêle et d’éclairs.

Je ne vous raconte pas mon excitation lorsque j’ai vu un éclair frapper en plein notre Tour Eiffel ! Il fallait absolument que je vous le montre, alors voici un petit short. La suite arrive bientôt#Paris#TourEiffel#Foudre#Éclair#Orage#Lightningstrikehttps://t.co/e68rE1wNmSpic.twitter.com/QYVqF8fWo9 — Sylvain Leser (@SylvainFreres) June 27, 2026

Dans ses derniers bulletins d’information, l'Observatoire des orages Keraunos a enregistré une rafale de 145 km/h à Blois (Loir-et-Cher), ainsi que des grêlons mesurant entre 2 et 5 centimètres. Depuis 00h00, le bureau d’études a répertorié plus de 8.400 éclairs en France.

Un phénomène qui a impressionné de nombreux internautes, puisque beaucoup d’entre eux ont partagé les images de la foudre aperçue dans le ciel, de la grêle et des pluies intenses.

[Dégâts suite aux orages du 27 juin 2026 en Touraine]



A l’image d’une partie de l’Indre-et-Loire, à Cormery, des dégâts ont été observés sous les #orages sur la @RCValdeLoire, hier… N’hésitez pas à poster vos observations.

Courage aux sinistrés !



Photos : Mairie Cormery. pic.twitter.com/yDCslCjFIP — Association Météo Centre - Val de Loire (@AssoMeteoCVDL) June 28, 2026

Certains ont ainsi capturé des vidéos de la tour Eiffel frappée par de grandes traînées lumineuses. Dans le Nord, la préfecture a recensé 405 interventions liées aux orages, essentiellement pour des arbres tombés sur la voie publique et des inondations dans des habitations. Deux personnes ont été blessées, selon la préfecture.

La prudence encore d’actualité ce dimanche

Dans l'Aisne, une forte activité électrique a également été constatée et des rafales de vent ont dépassé les 100 km/h, a indiqué la préfecture. La foudre a provoqué plusieurs incendies, dont un à Laon où cinq personnes ont été légèrement blessées.

🔶⛈️ Les #orages ont été particulièrement violents, provoquant de nombreux dégâts.



-> Les secteurs les plus touchés s'étendent du nord de l'Indre-et-Loire, au Loir-et-Cher, à l'Eure-et-Loir, aux Yvelines, au Val-d'Oise, à l'Oise, puis désormais au sud de la Somme, à l'ouest de… pic.twitter.com/SnB5bZr0Uu — vigiprevention_meteo (@VigipreventionM) June 27, 2026

Les intempéries ont également entraîné d'importantes coupures d'électricité : jusqu'à 56.000 foyers ont été privés de courant, dont 28.000 l'étaient encore dimanche matin. À Marmande, dans le Lot-et-Garonne, la 30e édition du festival de musique Garorock a été annulée en raison de ces conditions météo.

En effet, Météo-France a annoncé de forts orages qui pourront remonter du nord de la Nouvelle Aquitaine au Nord-Est. Dans ce sillage, les prévisionnistes ont placé 14 départements en vigilance orange et 61 autres en jaune. Une tendance qui devrait se maintenir pour la journée de lundi dans l’est et sur les reliefs.