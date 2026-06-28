Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Canicule : rafales à 145km/h, grêle, Tour Eiffel foudroyée... Les images impressionnantes des violents orages qui ont frappé la France

Météo-France a annoncé de forts orages qui pourront remonter du nord de la Nouvelle Aquitaine au Nord-Est. [Tom NICHOLSON / REUTERS]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
logo Google Ajouter CNEWS à mes favoris Google

Après plus d’une semaine de canicule intense, Météo-France avait émis des alertes jaune et orange face aux risques d’orages pour ce week-end. La foudre a éclaté dans plusieurs zones de l’Hexagone.

Balayé du nord au sud. Après plus d’une semaine de canicule et des températures records, l’air français s'est rafraîchi sous les orages qui ont éclaté dans plusieurs villes ce samedi 27 juin. Des épisodes météorologiques souvent accompagnés de rafales de vent, de grêle et d’éclairs.

Dans ses derniers bulletins d’information, l'Observatoire des orages Keraunos a enregistré une rafale de 145 km/h à Blois (Loir-et-Cher), ainsi que des grêlons mesurant entre 2 et 5 centimètres. Depuis 00h00, le bureau d’études a répertorié plus de 8.400 éclairs en France.

Un phénomène qui a impressionné de nombreux internautes, puisque beaucoup d’entre eux ont partagé les images de la foudre aperçue dans le ciel, de la grêle et des pluies intenses.

Certains ont ainsi capturé des vidéos de la tour Eiffel frappée par de grandes traînées lumineuses. Dans le Nord, la préfecture a recensé 405 interventions liées aux orages, essentiellement pour des arbres tombés sur la voie publique et des inondations dans des habitations. Deux personnes ont été blessées, selon la préfecture.

La prudence encore d’actualité ce dimanche

Dans l'Aisne, une forte activité électrique a également été constatée et des rafales de vent ont dépassé les 100 km/h, a indiqué la préfecture. La foudre a provoqué plusieurs incendies, dont un à Laon où cinq personnes ont été légèrement blessées.  

Les intempéries ont également entraîné d'importantes coupures d'électricité : jusqu'à 56.000 foyers ont été privés de courant, dont 28.000 l'étaient encore dimanche matin. À Marmande, dans le Lot-et-Garonne, la 30e édition du festival de musique Garorock a été annulée en raison de ces conditions météo.  

Sur le même sujet Météo : chute des températures, orages... Quel temps fera-t-il la semaine prochaine ? Lire

En effet, Météo-France a annoncé de forts orages qui pourront remonter du nord de la Nouvelle Aquitaine au Nord-Est. Dans ce sillage, les prévisionnistes ont placé 14 départements en vigilance orange et 61 autres en jaune. Une tendance qui devrait se maintenir pour la journée de lundi dans l’est et sur les reliefs. 

MétéofoudreVentalerte

À suivre aussi

Canicule : voici les 29 départements placés en vigilance jaune ce lundi
Canicule : 1.400 personnes privées de courant à Paris après une panne d'électricité
Orages : voici les 34 départements placés en vigilance jaune ce lundi

Ailleurs sur le web

Dernières actualités