Canicule : voici les 22 départements placés en vigilance orange ce lundi

Dans le dernier bulletin de Météo-France, 22 départements ont été placés en vigilance orange «canicule», alors que l'épisode de chaleur touche bientôt à sa fin.

Bientôt la fin d'une période de canicule historique. Météo-France a placé 22 départements en vigilance orange «canicule» pour la journée du lundi 29 juin 2026. Sont concernés : l'Ain, les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, la Drôme, l'Isère, le Bas-Rhin ou encore le Haut-Rhin.

© Météo-France

Mais aussi : la Rhône, la Savoie, la Haute-Savoie, Paris, la Seine-et-Marne, les Yvelines, le Var, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d'Oise.

L'institut météorologique, qui a placé 29 autres départements en vigilance jaune «canicule», a précisé que la vigilance sera mise en place dès minuit et ne devrait pas être levée de la journée. Le thermomètre pourrait bien dépasser au maximum les 33 °C, comme à Ajaccio.