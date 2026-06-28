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Canicule : voici les 28 départements placés en vigilance jaune ce lundi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Alors que la vague de chaleur historique qui frappe le pays arrive bientôt à son terme, 28 départements ont été placés en vigilance jaune «canicule» par Météo-France pour la journée du lundi 29 juin.

Une période de chaleur extrême. Alors que l'épisode caniculaire historique qui a frappé la France touche à sa fin, des températures élevées seront toujours observées dans le pays ce lundi. Météo-France a ainsi placé 28 départements en vigilance jaune «canicule».

Météo-France

Sont concernés : l'Allier, les Hautes-Alpes, les Ardennes, l'Aube, l'Aude, les Bouches-du-Rhône, le Cantal, la Côte-d'Or, le Doubs, le Gard, l'Hérault, le Jura, la Loire, la Haute-Loire, la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, et la Meuse. 

Mais aussi la Moselle, la Nièvre, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Orientales, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, le Vaucluse, les Vosges, l'Yonne et le Territoire de Belfort. À noter que la principauté d'Andorre a également été placée en vigilance jaune «canicule». 

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L'institut météorologique a également placé 22 départements en vigilance orange «canicule». Retrouvez toutes les dernières informations liées aux vigilances ici.

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