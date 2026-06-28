Canicule : voici les 29 départements placés en vigilance jaune ce lundi

Alors que la vague de chaleur arrive bientôt à son terme, 29 départements ont été placés ce lundi en vigilance jaune «canicule» par Météo-France.

Une période de chaleur extrême. Dans son dernier bulletin, Météo-France a placé 29 départements en vigilance jaune «canicule» pour la journée du lundi 29 juin 2026.

© Météo-France

Sont concernés : l'Allier, les Hautes-Alpes, les Ardennes, l'Aube, l'Aude, les Bouches-du-Rhône, le Cantal, la Côte-d'Or, le Doubs, le Gard, l'Hérault, le Jura, la Loire ou encore la Haute-Loire.

La Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, la Nièvre, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Orientales, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, le Vaucluse, les Vosges, l'Yonne et le Territoire de Belfort font également partie de la liste.

L'institut météorologique a également placé 22 départements en vigilance orange «canicule». Retrouvez toutes les dernières informations liées aux vigilances ici.