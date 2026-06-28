«Ce n’est pas le temps du deuil, c’est le temps de la guerre» : le témoignage poignant de la mère de Louis, lynché à Narbonne

Ce dimanche, la maman de Louis, décédé à 17 ans après avoir été lynché à Narbonne, s'est exprimée pour la première fois depuis le drame. Interrogée par le JDD, elle a assuré que le temps n'est pas au deuil, mais à la «guerre».

Après la mort de Louis, 17 ans, lynché à Narbonne, sa maman est sortie du silence en se confiant au JDD ce samedi 27 juin 2026. «Ce n’est pas le temps du deuil, c’est le temps de la guerre», a-t-elle affirmé.

«Loulou était un jeune homme de 17 ans qui aimait la musique, la natation, la mer. C’était un enfant très sensible à l’injustice, très protecteur. Il était serviable, attentionné, toujours prêt à aider les plus vulnérables. Il était d’une intelligence extrême et très créatif», a-t-elle confié.

Et de poursuivre : «Mais Loulou vivait une adolescence plus complexe que les autres, à cause de son petit truc en plus. Il ne laissait rien paraître. C’était un guerrier, mon fils.»

En effet, depuis l'âge de 6 ans, Louis est TDAH (trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, ndlr). Mais cela n'a pas découragé l'adolescent. «Il a toujours eu cette soif d’être accepté malgré sa particularité. Il avait conscience qu’il n’avait pas les mêmes codes sociaux que les autres, mais il se battait pour trouver sa place», a expliqué sa maman.

«Nous avons toujours su qu’il était atypique et nous avons très tôt cherché des structures adaptées à ses besoins. Il a été confié à un ITEP à 7 ans. En grandissant, ses troubles sont devenus de plus en plus difficiles à gérer. Malheureusement, la prise en charge n’était pas à la hauteur de ses besoins. Nous nous sommes battus pour obtenir des réévaluations médicales, qui nous ont souvent été refusées, jusqu’au jour où l’établissement est arrivé à ses limites», a-t-elle ajouté.

«Quand on tue comme un homme, on paie comme un homme»

Interrogée sur l'émotion de la France vis-à-vis de l'affaire, la mère du garçon a assuré vouloir passer à l'offensive afin d'éviter qu'un drame de ce genre ne se produise à nouveau.

«Ce n’est pas le temps du deuil, c’est le temps de la guerre. Il est hors de question qu’un autre cœur de maman ou de papa soit brisé comme le nôtre. Que la France soit prête : nous sommes déterminés, et je suis enragée comme jamais !»

«Les choses doivent changer. La justice doit prendre ses responsabilités. On ne peut plus s’appuyer sur des textes d’un autre temps pour juger des mineurs qui ne sont plus les mineurs d’autrefois. Donnons les moyens à la justice de faire son travail. (...) Quand on tue comme un homme, on paie comme un homme», a-t-elle dénoncé.

Une mort qui aurait pu être évitée, si les premiers signalements avaient été pris au sérieux par l'ASE, selon la maman.

«Il avait déjà été agressé en mai et en juin. Le foyer avait pris rendez-vous le mardi 16 juin pour que Louis puisse aller déposer plainte. Mais comme il était en fugue, ils n’ont pas pu l’accompagner. Quant à l’ASE, silence radio. Le danger n’a pas été pris au sérieux.»

«Je me suis moi-même rendue à la gendarmerie de ma ville, le 18 juin, pour demander que la fugue de mon fils soit qualifiée en disparition inquiétante. On m’a répondu que ce n’était pas moi qui décidais. J’ai bien sûr doublé cette visite au commissariat d’un appel à l’ASE. Mon message est resté sans réponse», a-t-elle raconté.