Crash d'un avion civil en Meurthe-et-Moselle : qui sont les 11 victimes ?

Dans la matinée, un avion civil s'est écrasé à Tomblaine près de Nancy, en Meurthe-et-Moselle. Selon le préfet, les onze personnes qui ont perdu la vie sont cinq moniteurs, cinq élèves et le pilote de l'engin. Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez se rend sur place cet après-midi.

Onze personnes sont mortes dans le crash d'un avion civil lors d'un baptême de parachutisme dimanche à proximité de l'aérodrome de Nancy-Essey, a annoncé le préfet de Meurthe-et-Moselle, un des accidents d'aviation légère les plus meurtriers en France. L'accident s'est produit à 11H25 au sud de l'aérodrome. Toutes les personnes à bord sont décédées. «Il n'y a pas de victimes collatérales», a ajouté le préfet.

Les victimes sont cinq moniteurs, cinq élèves et le pilote, a détaillé lors d'une conférence de presse le préfet, Yves Séguy, qui s'est rendu sur place à Tomblaine. Les élèves étaient un groupe d'infirmiers libéraux selon une source proche du dossier.

«Plusieurs proches des victimes étaient présentes sur l'aérodrome»

Une cellule d'urgence médico-psychologique est «en train de prendre en charge plusieurs proches des victimes qui étaient présentes sur l'aérodrome» au moment de l'accident, ainsi que des «témoins de l'accident». «Nous attendons l'intervention des services de l'identité judiciaire pour procéder aux constats d'usage», a indiqué le préfet.

Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez doit se rendre sur les lieux de l'accident dans les heures qui viennent. Il arrivera en fin d'après-midi, selon son entourage. Lors de la conférence de presse, le procureur de la République adjoint de Nancy, Amaury Lacôte, a indiqué avoir «saisi la section des recherches de Paris en co-saisine avec la brigade de gendarmerie des transport aérien de Nancy-Metz, qui vient de débuter les constatations techniques».

L'incident a nécessité l'intervention de 50 pompiers avec 25 engins. Les services de police se sont également «mobilisés en masse, ainsi que l'association de sécurité civile», a précisé le préfet.