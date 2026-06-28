Crash d'un avion civil en Meurthe-et-Moselle : tout savoir sur le Pilatus PC-6 B2H4

Un avion civil s'est écrasé ce dimanche à Tomblaine, près de Nancy, en Meurthe-et-Moselle, faisant 11 morts. De quel type d'appareil s'agissait-il ?

Un drame absolu frappant la Meurthe-et-Moselle. Un avion civil s'est écrasé vers 11 heures ce dimanche à Tomblaine, près de Nancy. Onze personnes sont mortes dans l'accident. Selon les premiers éléments, l'appareil transportait un groupe de personnes venues effectuer un baptême de parachutisme.

«Il n’y a pas de boîte noire à bord, donc l’enquête va être plus compliquée», souligne François Nénin, journaliste d’investigation spécialiste du secteur aérien, à propos du crash d'un avion à Tomblaine, dans #MidiNewsWE



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D'importants moyens de secours ont été déployés sur place et un périmètre de sécurité a été établi. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, est attendu sur les lieux dans l'après-midi

Un avion adapté aux terrains montagneux

L'appareil qui s'est écrasé ce dimanche est un Pilatus PC-6 B2-H4, un avion notamment longtemps associé à la compagnie Air Alpes, selon Alpine Airlines.

Ce modèle est un avion utilitaire à décollage et atterrissage court fabriqué par la société suisse Pilatus Aircraft.

Crash d'un avion civil en Meurthe-et-Moselle : «C’est un avion qui a largement fait ses preuves», indique Frédéric Dulin, ex-pilote de chasse et pilote professionnel de tourisme, dans #MidiNewsWE



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Il a été largement utilisé pour des activités en montagne, notamment pour des vols commerciaux à destination d'altiports ou pour le transport de skieurs, en particulier vers Courchevel.

Plus récemment, ce type d'appareil est principalement utilisé pour le largage de parachutistes. Il peut embarquer jusqu'à dix parachutistes et équipe de nombreux centres de parachutisme.

Les circonstances du crash de l'aéronef, qui avait décollé de l'aérodrome de Nancy-Essey, ne sont pas encore connues à ce stade.