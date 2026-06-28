Élections en Nouvelle-Calédonie : 192.000 Calédoniens voteront ce dimanche pour l'avenir du territoire

Quelque 192.000 Calédoniens doivent voter ce dimanche 28 juin pour les premières élections provinciales depuis 2019, un scrutin reporté à trois reprises faute d'accord sur l'avenir institutionnel du territoire, dans l'impasse depuis les émeutes de 2024.

Contrôle de la province Sud, majorité au Congrès, reprise des discussions institutionnelles : les électeurs calédoniens sont appelés aux urnes ce dimanche 28 juin pour renouveler les assemblées des trois provinces, lors d'un scrutin aux enjeux bien au-delà d'une simple élection locale. Environ 192.000 Calédoniens peuvent enfin voter pour ces premières provinciales depuis 2019, alors que le scrutin a été reporté trois fois et que le territoire se trouve dans une grande instabilité depuis les émeutes de 2024.

Près de quarante ans après les accords de Matignon-Oudinot, qui ont organisé le partage du pouvoir entre un Sud majoritairement loyaliste et des provinces Nord et Îles Loyauté à dominante indépendantiste, l'enjeu principal demeure la province Sud. Avec près de 75% de la population, l'essentiel de l'activité économique du territoire et 40 élus provinciaux - dont 32 siègent également au Congrès (sur 54 élus) -, elle constitue la clé de voûte du système politique calédonien.

Une occasion «unique et historique»

Pour la présidente sortante Sonia Backès, qui conduit une liste commune Les Loyalistes-Le Rassemblement, les deux principaux partis non-indépendantistes, l'objectif est ambitieux. «Pour la première fois, on a peut-être une occasion unique et historique» que «les non-indépendantistes prennent la majorité seuls au Congrès», a affirmé le député Nicolas Metzdorf. Une victoire permettrait selon lui de mener des réformes fiscales, sociales et éducatives dans une logique libérale.

Face à eux, les indépendantistes espèrent empêcher ce qui apparaît comme une tentative de «grand chelem institutionnel» et faire du scrutin un vote sanction contre les politiques menées par Sonia Backès à la tête de l'exécutif de la province Sud. Le président du FLNKS, Christian Tein, a multiplié les appels à la mobilisation dans les quartiers populaires, exhortant ses militants à convaincre «le moindre jeune» rencontré.

Pour les indépendantistes, les provinciales constituent une étape avant les futures négociations institutionnelles. Lors d'un meeting à Dumbéa (grand Nouméa), la candidate Oriane Cingöne Trolue a appelé à «gagner» pour «donner de la force au président du FLNKS qui va aller chercher Kanaky», nom donné à la Nouvelle-Calédonie par les indépendantistes.