Ironman de Nice : malgré son annulation, un homme de 42 ans trouve la mort sur le parcours suite à un accident

Un homme de 42 ans est mort ce dimanche 28 juin dans un accident sur le parcours de l’Ironman à Nice. A cause des fortes chaleurs, la préfecture avait décidé d’annuler la compétition, décevant ainsi tous les athlètes entraînés depuis plusieurs mois.

Les épreuves de triathlon avaient été annulées par la préfecture pour éviter le pire. Pourtant, un athlète amateur a trouvé la mort en décidant de tenter quand même l’exploit, a rapporté l'AFP. L'épreuve principale d'Ironman prévoit 3,8 km de natation, 180 km de vélo et un marathon de 42,2 km à pied.

L’homme, qui descendait une route à vélo, a percuté une moto. Il a été retrouvé sur la commune de Bouyon, près de Nice, en arrêt cardio-respiratoire après l’accident. Les secours, arrivés sur les lieux, n’ont pas réussi à le ranimer. Quelques milliers d’amateurs participaient à cet événement interdit.

La circulation finalement autorisée sur la route

La préfecture des Alpes-Maritimes avait annoncé vendredi l'annulation des épreuves d'Ironman auxquelles 4.500 athlètes devaient participer ce dimanche à Nice pour ne pas risquer d'encombrer des services d'urgences «déjà fortement sollicités» en raison de la canicule. La route, initialement fermée à la circulation, avait finalement été ouverte puisque l’épreuve ne devait pas avoir lieu.

Compte tenu «de la prolongation de vigilance orange canicule dans le département», il s'agit d'abord de préserver la santé des coureurs, organisateurs, forces de sécurité ou secouristes engagés dimanche, explique la préfecture dans un communiqué. Mais face à «un épisode de canicule de longue durée», il s'agit aussi d'éviter «tout impact excessif sur les services de secours et d'urgence sanitaire déjà fortement sollicités sur le territoire», ajoute-t-elle.

L'an dernier, l'épreuve d'Ironman Nice s'était déroulée normalement, alors que le département était déjà en vigilance orange canicule avec des températures similaires. Les organisateurs avaient seulement augmenté les points de ravitaillement le long du parcours à vélo, avec de la glace à disposition des athlètes, et mis en place des douches le long du parcours de course à pied.