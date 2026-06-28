«Je ne partage pas cette position» : Elisabeth Borne marque son désaccord avec Gabriel Attal sur la levée de l’excuse de minorité

En retrait de la direction de Renaissance, Elisabeth Borne a marqué son désaccord avec Gabriel Attal ce dimanche concernant le principe d’excuse de minorité, en matière de responsabilité pénale des mineurs.

Des points de vue qui diffèrent. Alors que Gabriel Attal poursuit sa campagne présidentielle, Elisabeth Borne a enclenché, avec son mouvement «Bâtissons Ensemble», un travail de «rassemblement» auprès de plusieurs formations du centre.

Des lignes divergentes marquées par certains désaccords. Dans un entretien accordé à nos confrères de France 3, l’ancienne Première ministre s’est dite opposée à la levée de l’excuse de minorité. Considérée comme un principe fondamental reconnu par les lois de la République, celle-ci a été instaurée par l'ordonnance du 2 février 1945, qui a établi les deux principes de la justice des mineurs. Elle accentue également la primauté de l'éducatif sur le répressif, ainsi que l'atténuation de la responsabilité pénale, en fonction de l'âge et du discernement.

Lors d’un déplacement dans les Landes ce samedi, le Secrétaire général de Renaissance a plaidé pour une évolution de cette excuse, qu’il défend depuis février 2025, par le biais de sa proposition de loi sur la justice des mineurs. «Si les Français me font confiance, je ferai cette révolution pénale pour davantage de fermeté», a-t-il promis. Une mesure rejetée par Elisabeth Borne lors de son entretien dominical. «Je ne partage pas cette position», a-t-elle déclaré.

Selon un sondage de l'Institut CSA pour CNEWS, le JDD et Europe 1, paru le jeudi 12 février 2026, 77% des Français veulent suspendre l'excuse de minorité pour les auteurs de crimes graves.

Des désaccords dans le bloc central

Le débat autour de la levée de l’excuse de minorité a de nouveau été soulevé à la suite de la mort du jeune Louis, 17 ans, tabassé à mort près de Narbonne. Un drame qui a poussé certains membres du gouvernement à appeler à un durcissement de la législation. «Il n’y a pas de raison que quand on tue comme un adulte, on ne soit pas jugé comme un adulte», a jugé la ministre déléguée chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, Aurore Bergé ce dimanche sur CNEWS.

A contrario, d'anciens cadres de la macronie ont récemment insisté pour que cette excuse de minorité ne soit pas supprimée. «Je ne veux pas penser un seul instant que j’ai appartenu à un mouvement politique qui laissera comme héritage le fait que des gamins soient jugés comme des adultes. On est chez les fous», a insisté l’ancien ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti mercredi dernier en marge du premier rassemblement de «Bâtissons Ensemble», le mouvement d’Elisabeth Borne.

Pour l’heure, l’ancienne Première ministre n’a apporté son soutien à aucun candidat à la prochaine présidentielle. Cette dernière plaide en effet pour un large rassemblement «de la gauche réformiste à la droite modérée».