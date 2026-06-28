La France parmi les économies les plus exposées aux pertes économiques liées aux canicules, selon un rapport

Un rapport d'Allianz place la France parmi les économies les plus exposées aux pertes liées aux vagues de chaleur. Au-delà de 30 °C, la productivité chute et les coûts explosent. En Europe, ces épisodes répétés fragilisent infrastructures, finances publiques et croissance.

Une canicule qui met les infrastructures européennes sous tension. Cette semaine de forte chaleur illustre la vulnérabilité croissante des infrastructures européennes face aux températures extrêmes, un phénomène désormais identifié comme un risque économique structurel par un rapport d'Allianz Trade.

Celui-ci souligne notamment que «les vagues de chaleur extrême apparaissent comme un risque économique structurel, auquel l'Europe est particulièrement exposée».

Sur le terrain, les effets ont été immédiats en Europe occidentale. Les réseaux ferroviaires ont été perturbés par la dilatation des rails sous l'effet de la chaleur, entraînant retards et annulations de trains.

En France, plusieurs réacteurs nucléaires ont dû réduire leur production ou s'arrêter temporairement, l'eau de refroidissement atteignant des températures trop élevées pour être rejetée dans les rivières dans le respect des normes environnementales. Dans le même temps, plusieurs musées ont été contraints de réduire leurs horaires d'ouverture.

Dans l'industrie, les tensions se sont également accrues. Des syndicats ont appelé à la grève, dénonçant des conditions de travail devenues insupportables sous des températures extrêmes.

Des coupures d'électricité ont touché des centaines de milliers de personnes en France et en Europe. Dans les grandes villes, la chaleur accumulée dans les logements a transformé les nuits en épisodes de surchauffe persistante.

Épuisés par le manque de sommeil, de nombreux habitants ont cherché refuge dans les espaces verts en pleine nuit, tandis que la demande de climatiseurs portables a fortement augmenté.

Une vulnérabilité structurelle identifiée par le rapport

Le rapport d'Allianz met en avant une vulnérabilité systémique de l'Europe. Il souligne notamment qu'«une véritable vulnérabilité structurelle est à l'œuvre : le vieillissement de la population, un parc immobilier urbain dense conçu pour retenir la chaleur et des infrastructures de refroidissement largement sous-développées».

Cette situation s'inscrit dans une tendance plus large. L'Europe se réchauffe plus rapidement que la moyenne mondiale et fait face à des infrastructures conçues pour un climat désormais dépassé. «Dans cette trajectoire, les pertes cumulées de PIB implicites (2026-2030) pourraient atteindre 5 à 7 % pour les économies les plus exposées : 240 milliards de dollars pour la France, 354 milliards pour le Japon, 147 milliards pour l’Italie, 131 milliards pour l’Allemagne et 120 milliards pour l’Espagne», explique le document.

L'un des éléments centraux du rapport est l'impact direct sur la production. Allianz Trade indique que «la production horaire diminue d'environ 1,3 dollar (PPA constante) pour chaque degré dans la fourchette de 30 à 35 °C». Au-delà de ce seuil, les pertes économiques s'accélèrent fortement.

Le rapport précise également que «la transmission économique du stress thermique est non linéaire, avec un seuil critique autour de 30 °C au-delà duquel les pertes de productivité s'intensifient fortement».

La chaleur extrême a également des conséquences sanitaires. En France, les autorités ont placé le système de santé en alerte maximale, avec une hausse notable des cas d'arrêts cardiaques. En Espagne, les indicateurs de mortalité montrent également une augmentation.

Les recherches citées par le rapport indiquent que les épisodes de stress thermique ont été «multipliés par sept depuis les années 1980, tandis que le nombre moyen de décès par épisode a quintuplé».

Une économie fragilisée à plusieurs niveaux

Au-delà de la productivité, le rapport insiste sur l'impact budgétaire. Il indique que «les soldes budgétaires se détériorent d’environ 0,5 % du PIB par an en moyenne» sous l’effet combiné de la baisse des recettes et de la hausse des dépenses publiques.

Il précise également que «la perte de production économique due à la chaleur réduit les recettes fiscales» et que la France pourrait voir une dégradation supplémentaire de ses finances publiques de l’ordre de 2,2 % du PIB dans certains scénarios.

Plusieurs pays ont mis en place des plans d’adaptation, mais leur mise en œuvre reste limitée. Le rapport souligne que «toutes les grandes économies européennes disposent d’une stratégie nationale d’adaptation, mais presque aucune ne l’a traduite en une enveloppe budgétaire pluriannuelle».

Il ajoute que «les politiques d’adaptation à la chaleur visent principalement à indemniser les pertes plutôt qu’à les prévenir».

Au-delà des impacts immédiats, la chaleur exerce une pression durable sur les économies : baisse de productivité, hausse des coûts énergétiques et fragilisation des investissements. Le rapport met en garde contre un cercle vicieux dans lequel «la baisse de la formation de capital fixe dépasse systématiquement les pertes de consommation».

Si les autorités reconnaissent désormais l'ampleur du phénomène, les experts estiment que l'écart reste important entre les plans annoncés et leur mise en œuvre effective, alors que les épisodes extrêmes tendent à se multiplier et à s'intensifier.