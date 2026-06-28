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«Le pacte nationalo-Insoumis» : face à LFI et au RN, Gabriel Attal prône le rassemblement «au-delà» de la droite et du centre

Lors de son premier meeting de campagne, Gabriel Attal a qualifié LFI et le RN d'adversaires. [Daniel Perron / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Dans une tribune, le candidat à la présidentielle Gabriel Attal a plaidé pour un rassemblement allant «au-delà» des électeurs du centre et de la droite, afin d’éviter un second tour entre LFI et le RN à la prochaine présidentielle. 

«Mes adversaires, c’est La France insoumise et le Rassemblement national, qui veulent briser le pays». C’est par ces mots que Gabriel Attal concluait son premier meeting de campagne le 30 mai dernier. S’il partage, en partie, son espace politique avec Edouard Philippe lors de la prochaine présidentielle, le Secrétaire général de Renaissance a plaidé, dans une tribune signée dans La Tribune dimanche, en faveur d’un large rassemblement «au-delà» de la droite et du centre. 

«Si le risque d'un second tour opposant le RN et LFI est avéré, cela ne suffira pas. Il faudra aussi rassembler pour se donner de la force», a écrit l'ancien Premier ministre. Dans un premier temps, celui-ci entend «d'abord rassembler ceux avec qui nous partageons les mêmes valeurs» dans l'espace du centre. 

«Ensuite, beaucoup parlent d'un rassemblement de la droite et du centre» mais «je le dis : ce rassemblement est trop étroit. Il ne suffira pas», a ajouté Gabriel Attal qui aspire, «au-delà des étiquettes partisanes et des logiques d'appareils» à un rassemblement «plus large». 

Une crainte d’un duel LFI-RN

Dans sa tribune, Gabriel Attal a mis en garde contre le «risque» d'un duel au second tour entre Jean-Luc Mélenchon, candidat de LFI, et le ou la candidate du RN, qu'il décrit comme un «pacte nationalo-Insoumis». 

«LFI pense pouvoir devenir le premier parti d'opposition en cas de victoire du RN, imaginant qu'au rayon du «on les a tous essayés» les Insoumis seront les suivants sur la liste» et le RN «rêve de se retrouver face à LFI pour obtenir une victoire qu'il juge plus certaine que face à tout autre candidat», a-t-il développé.

Sur le même sujet Présidentielle 2027 : le RN loin devant, Edouard Philippe devance toujours Gabriel Attal et Bruno Retailleau, selon un dernier sondage Lire

Dans les sondages d'intentions de vote, Gabriel Attal est actuellement devancé, au sein du bloc central, par Edouard Philippe. Alors que le président d’ Horizons effectuera son premier meeting de campagne le 5 juillet prochain, le représentant du camp présidentiel a lui déjà entamé un important tour de France, multipliant les thématiques.

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