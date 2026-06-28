Météo : chute brutale des températures, orages... Quel temps fera-t-il la semaine prochaine ?

Après huit jours de canicule, la semaine prochaine devrait être plus fraîche. Du grand soleil est attendu presque partout en France pour commencer le mois de juillet.

Vous allez mieux respirer la semaine prochaine. La canicule sera terminée et le thermomètre devrait perdre une dizaine de degrés en moyenne après un week-end marqué par de violents orages un peu partout dans le pays. Les températures resteront toutefois au-dessus des normales de saison, notamment autour de la Méditerranée.

Lundi, le soleil, accompagné de quelques nuages épars, brillera à l’Ouest et au centre du pays, du Nord au Sud. Quelques orages sont annoncés dans le Sud-Est, à Gap ou encore plus haut à Lyon. Côté températures, la Bretagne retrouvera une forme de fraîcheur avec 20 °C à Brest. Il fera 28 °C à Paris, Lyon et Bordeaux.

Il fera toujours plus de 30 °C dans le Sud, avec 34 °C à Montpellier et 32 °C à Marseille ou encore 31 °C à Perpignan. La nuit sera plus fraîche dans la majeure partie du territoire, avec des températures comprises entre 14 °C et 28 °C.

Lundi 29 juin. © Météo-France

Le soleil restera visible mardi toute la journée, malgré quelques pluies à l’Est du pays. Brest sera la ville la plus fraîche avec 19 °C quand Montpellier atteindra 35 °C. Les températures nocturnes continueront à baisser de quelques degrés, y compris à Nice et Marseille.

Mardi 30 juin. © Météo France

La journée de mercredi conservera la même dynamique : des températures qui continuent de baisser légèrement mais un soleil toujours présent. Un ciel nuageux est attendu sur la majeure partie du pays. Marseille, Montpellier et Montélimar resteront au-dessus de 30 °C quand l’Ouest demeurera plus frais.

Mercredi 1er juillet. © Météo France

Soleil (presque) total prévu jeudi, avec quelques nuages et pluies seulement en Corse et à Brest. Les températures resteront stables, comprises entre 20 °C et 33 °C. Il fera 25 °C à Lille, 25 °C à La Rochelle et Rennes, et 29 °C à Lyon, Marseille, Bordeaux et à Nice.

Jeudi 2 juillet. © Météo France

Même chose pour vendredi, avec quelques pluies en plus en Alsace. Le soleil brillera sur le reste du territoire avec des températures toujours 10 °C inférieurs à cette semaine de canicule. Le thermomètre indiquera 30 °C à Auxerre, Bourges et Tour, quand il fera moins de 25 °C à Biarritz et à Cherbourg-Octeville.

Vendredi 3 juillet. © Météo France

Le week-end suivra son cours avec le même soleil. A noter quelques pluies dimanche à Nice.

Samedi 4 juillet. © Météo France