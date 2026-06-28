Meurthe-et-Moselle : un avion civil s'est écrasé, onze personnes décédées

Onze personnes sont décédées dans le crash d'un avion civil, ce dimanche 28 juin, à Tomblaine près de Nancy, a annoncé la préfecture de Meurthe-et-Moselle.

Un drame aux circonstances qui demeurent floues. Onze personnes sont décédées après le crash d’un avion civil, ce dimanche 28 juin peu après 11h, à Tomblaine près de Nancy, a annoncé la préfecture de Meurthe-et-Moselle, confirmant une information de l’Est Républicain. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, est attendu sur place.

Selon le quotidien régional, l’avion, qui s'est écrasé sur une zone herbeuse à proximité de la piste, non loin d'une zone d'habitation et de deux routes, transportait un groupe de personnes pour un baptême de parachutisme. Les victimes seraient un groupe de cinq infirmiers libéraux de Nancy, avec cinq moniteurs de parachutisme et le pilote «chevronné» de l'avion, selon une source proche de l'enquête.

Selon le préfet de Meurthe-et-Moselle, Yves Séguy, la cause de l'accident serait liée à une «avarie» de l'avion, un D-FIPS Pilatus PC-6/B2-H4, qui serait «tombé à la verticale, sans que l'on sache les origines précises du sinistre», a-t-il ajouté, précisant qu'aucune «trajectoire liée à un atterrissage d'urgence» n'avait été observée.

Terrible drame en Meurthe-et-Moselle, où un avion transportant des participants à une activité de saut en parachute s’est écrasé au niveau de Tomblaine.



Le bilan humain est particulièrement lourd : 11 personnes ont perdu la vie. J’adresse mes plus sincères condoléances à leurs… — Philippe Tabarot (@PhilippeTabarot) June 28, 2026

«Aucune victime collatérale»

«On a de la chance de ne pas avoir des victimes complémentaires», a poursuivi le préfet, indiquant que l'avion, qui avait décollé de l'aéropôle de Nancy-Essey, s'est crashé «subitement» et «à proximité de lotissements, aux abords de l’aérodrome». Yves Séguy a également indiqué qu'une «panne d'électricité générale» est survenue «dans la zone de l'accident».

Une cellule d'urgence médico-psychologique est «en train de prendre en charge plusieurs proches des victimes qui étaient présentes sur place» au moment de l'accident, ainsi que des «témoins. «Nous avons, avec l'ensemble des services de secours et des élus qui m'entourent, une pensée pour les victimes et pour leurs proches», a déclaré Yves Séguy.

⚠️ Urgence TOMBLAINE ⚠️

Evitez impérativement largement le secteur de la Rue Salvador Allende.



Afin de laisser l'accès libre aux secours et forces de l'ordre, ne vous rendez pas sur place. Merci de faciliter leur intervention. 🙏 🔄 Relayez. pic.twitter.com/FaCwd2Q0gL — Police Nationale 54 (@PoliceNat54) June 28, 2026

Le substitut du procureur de la République Amaury Lacote a de son côté annoncé que le Parquet a saisi le service d'identité judiciaire en lien avec la brigade de gendarmerie de transport aérien de Nancy-Metz pour «procéder au début de l'enquête».

Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, est attendu sur place aux alentours de 16h30. La police a appelé sur X à «éviter impérativement» le secteur et de ne pas se rendre sur place «afin de laisser l'accès libre aux secours et forces de l'ordre».