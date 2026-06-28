«On ne va pas s'empêcher de passer un bon moment» : malgré l’interdiction, l'alcool a coulé à flots sur les quais du canal Saint-Martin

Malgré l'interdiction de consommer de l'alcool dans l'espace public en raison de la canicule, de nombreux Parisiens et touristes ont continué à boire ce week-end sur les quais du canal Saint-Martin.

Les bouteilles étaient bien visibles sur les quais du canal Saint-Martin. Samedi, malgré l'arrêté préfectoral interdisant la consommation d'alcool dans les espaces publics à Paris, de nombreux promeneurs ont choisi de maintenir leur apéritif entre amis.

La mesure, en vigueur jusqu'à ce dimanche matin, visait à limiter les risques sanitaires liés à la canicule et à éviter un afflux supplémentaire dans les services d'urgence.

Des bouteilles bien présentes sur les quais

Sur les quais et les passerelles du canal Saint-Martin, l'interdiction est loin d'avoir été respectée.

Dans les sacs des promeneurs, les bouteilles d'alcool étaient bien visibles. Certains assurent ne pas avoir eu connaissance de l'arrêté : «Je viens de Grèce. Nous avons commencé notre voyage en Allemagne et je n'étais tout simplement pas au courant de l'interdiction. Bien sûr, je vais la respecter, mais personne ne m'en a informé.»

D'autres reconnaissent avoir choisi de passer outre : «On comprend parce que les hôpitaux sont déjà saturés, mais on ne va pas s'empêcher de passer un bon moment entre amis avec un peu de rosé.»

Le pari d'un contrôle limité

Une autre Parisienne juge la mesure incohérente : «On peut aller au bar, on peut boire, donc je trouve ça un peu ridicule qu'on ne puisse pas boire dans la rue.»

Certains misent également sur la difficulté pour les forces de l'ordre de verbaliser tous les contrevenants. «On est tellement nombreux que s'ils commencent à mettre des contraventions, ils en ont pour plusieurs jours», confie un Parisien.

Des patrouilles de police étaient pourtant déployées tout au long de la soirée autour du canal et dans les lieux les plus fréquentés de la capitale.

Une mesure pour protéger les services d'urgence

Cette interdiction a été décidée par la préfecture de police de Paris dans le cadre de l'épisode caniculaire. Vendredi, l'Agence régionale de santé d'Île-de-France a déclenché le plan blanc face à la pression exercée sur les hôpitaux, le Samu et les services d'urgence.

L'objectif est de limiter les situations à risque, l'alcool favorisant la déshydratation et augmentant les malaises en période de fortes chaleurs.