Orages : voici les 19 départements placés en vigilance orange ce lundi

Dans son bulletin prévisionnel pour la journée du lundi 29 juin, Météo-France a indiqué que 19 départements seraient concernés par une vigilance orange pour les orages.

Un ciel menaçant. Après une semaine fortement marquée par la canicule, une grande partie de la France va voir le mercure chuter brutalement. Une baisse des températures qui sera accompagnée de nombreux orages, comme l'indique Météo-France, dans son dernier bulletin météorologique.

Météo-France

En effet, l'Allier, le Cantal, la Corrèze, la Côte-d'Or, le Doubs, le Jura, la Loire, la Haute-Loire, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, le Puy-de-Dôme, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Rhône, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, les Vosges et le Territoire de Belfort sont les 19 départements concernés par l'alerte orange aux orages ce lundi.

Des conditions compliquées

Valide durant la journée du lundi 29 juin, cette vigilance a été décidée en raison d'un «risque fort de phénomènes violents voir localement très violents à leurs passages».

«Les orages pourront produire de fortes chutes de grêle (moyenne à grosse), de fortes rafales de vent (pouvant dépasser 100 km/h), de fortes précipitations de l'ordre d'une cinquantaine de mm en une à deux heures. L'activité électrique s'annonce également intense», a précisé Météo-France dans son bulletin.