Orages : voici les 27 départements placés en vigilance jaune ce lundi

Alors que le fort épisode de chaleur touche à sa fin, Météo-France a placé 27 départements en vigilance jaune «orages» ce lundi.

Cela risque de gronder dans l'Hexagone. Ce lundi 29 juin, 27 départements ont été placés en vigilance jaune «orages» par Météo-France. Ainsi, l'Ain, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, les Ardennes, l'Ariège, l'Aube, l'Aveyron, le Cher, la Creuse, la Drôme, la Haute-Garonne, l'Isère, le Lot ou encore la Lozère sont concernés.

Mais aussi : la Marne, la Meuse, la Nièvre, les Pyrénées-Orientales, la Savoie, la Haute-Savoie, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, la Haute-Vienne, l'Yonne ainsi que la principauté d'Andorre.

«L'air le plus chaud va progressivement se décaler vers l'Est du pays, de l'air plus frais progresse par l'ouest et le nord-ouest», a précisé l'institut météorologique, qui a également indiqué que la vigilance sera mise en place à minuit et devrait être levée vers 22h.

Météo-France recommande donc de rester attentif aux bulletins de suivi et d'adapter ses activités en extérieur. Retrouvez toutes les dernières informations liées aux vigilances ici.