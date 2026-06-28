Orages : voici les 34 départements placés en vigilance jaune ce lundi

Alors que le fort épisode de chaleur touche à sa fin, Météo-France a placé 34 départements en vigilance jaune «orages» ce lundi.

Cela risque de gronder dans l'Hexagone. Ce lundi 29 mai 2026, 34 départements ont été placés en vigilance jaune «orages» par Météo-France. Ainsi, l'Ain, l'Allier, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, les Ardennes, l'Ariège, l'Aube, l'Aveyron, le Cantal, la Côte-d'Or, le Doubs, la Haute-Garonne, le Jura, la Loire, la Haute-Loire ou encore le Lot sont concernés.

Mais aussi : la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, la Nièvre, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Orientales, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Rhône, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, les Vosges, l'Yonne et le Territoire de Belfort.

© Météo-France

«L'air le plus chaud va progressivement se décaler vers l'Est du pays, de l'air plus frais progresse par l'ouest et le nord-ouest», a précisé l'institut météorologique, qui a également indiqué que la vigilance sera mise en place à minuit et devrait être levée vers 21h.

Météo-France recommande donc de rester attentif aux bulletins de suivi et d'adapter ses activités en extérieur. Retrouvez toutes les dernières informations liées aux vigilances ici.