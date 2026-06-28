Une zone d'eau anormalement froide située dans l'Atlantique Nord, appelée «bulle froide», influencerait les régimes météorologiques et aggraverait les épisodes de chaleur extrême sur le continent européen.

Une étrange zone au sud de l'Islande et du Groenland. Malgré l'augmentation de la chaleur de tous les océans sous l'effet du changement climatique provoqué par les activités humaines, des eaux anormalement froides persistent dans l'Atlantique Nord. Son nom : «bulle froide» ou «blob froid», a précisé l'AFP.

Selon une étude récente, ce phénomène pourrait s'expliquer par l'affaiblissement d'un important système de courants océaniques de l'Atlantique, qui contribue à réguler le climat de la planète.

Des hivers plus rigoureux

Et cette vaste zone d'eau est également capable d'influencer les régimes météorologiques sur le continent européen. En effet, l'arrêt de ce «tapis roulant» océanique, appelé AMOC, pourrait à terme entraîner des hivers plus rigoureux en Europe du Nord.

Les chercheurs ont également constaté que les épisodes de chaleur extrême coïncidaient souvent avec des périodes où les eaux à l'ouest de la Grande-Bretagne étaient anormalement froides.

Favorisation des «dômes de chaleur»

Les émissions de gaz à effet de serre constituent la principale cause du changement climatique, qui rend les vagues de chaleur plus fréquentes et plus intenses. Mais plusieurs facteurs expliquent que l'Europe soit le continent qui se réchauffe le plus rapidement, notamment les modifications de la circulation atmosphérique et la fonte des glaces.

Des études suggèrent que la «bulle froide» modifie la trajectoire et la vitesse du courant-jet (jet stream) atmosphérique, qui balaye le continent d'ouest en est. Lorsque les eaux froides rencontrent des eaux plus chaudes, ce contraste modifie les masses d'air au-dessus, ce qui rend le courant-jet plus ondulant et plus lent.

Ces changements peuvent favoriser la formation de systèmes de hautes pressions qui stagnent au-dessus de l'Europe, comme le «dôme de chaleur» actuel.

impact sur les vagues de chaleur européennes depuis les années 80

Une étude de 2016 suggérait déjà que les anomalies froides de l'Atlantique constituaient un «précurseur fréquent» des grandes vagues de chaleur européennes depuis les années 1980.

Une autre étude utilisant des simulations informatiques a montré, en 2023, qu'«en présence de cette anomalie froide, les vagues de chaleur en Europe sont plus longues et plus intenses» a expliqué son auteure principale, Sabine Bischof, chercheuse au centre allemand de recherche océanographique Geomar Helmholtz de Kiel.