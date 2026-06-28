Sondage : 83% des Français souhaitent le renvoi de certains étrangers présents en France, comme les délinquants, criminels ou chômeurs de longue durée

Selon un sondage de l’Institut CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD, publié ce dimanche 28 juin, 83% des Français souhaitent le renvoi de certains étrangers présents en France, comme les délinquants, criminels ou chômeurs de longue durée.

Un durcissement de la politique migratoire. Selon un sondage de l’Institut CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD, publié ce dimanche 28 juin, 83% des Français sont «pour» l'immigration dite négative, c’est-à-dire le renvoi de certaines catégories d’étrangers déjà présents en France, notamment les délinquants, criminels ou chômeurs de longue durée.

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Si le «pour» l'emporte dans toutes les catégories d’âge, les 18-24 ans (90%) apparaissent comme les plus favorables, avec des niveaux d’approbation dépassant largement la moyenne nationale. Des résultats presque tout aussi élevés chez les moins de 35 ans (85%) et chez les 65 ans et plus (87%).

Les CSP+ (78%) et les CSP- (84%), comme les inactifs (87%) convergent également vers cette position, signe d’un consensus social large.

Une majorité écrasante à droite

Sans surprise, l’initiative est largement plébiscitée à droite de l'échiquier politique. Les sympathisants de droite ont majoritairement répondu «pour» (95%) à cette question, à hauteur de 96% pour les sondés proches des Républicains, et 93% pour ceux proches du Rassemblement national, qui fustigent régulièrement l'indépendance de la justice.

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Chez les sympathisants de la majorité présidentielle, l’adhésion reste tout aussi écrasante, autour de 81%.

À gauche, les Français sont plus partagés, mais une majorité demeure tout de même favorable (environ 7 sur 10). Les sondés proches du Parti socialiste sont 75% à être favorables à cette mesure, 68% pour les Écologistes, et 66 pour les sympathisants de la France Insoumise.

Pacte asile et Migration

Ces résultats interviennent quelques jours seulement après l’adoption par l’Union européenne du pacte asile et migration, le 12 juin 2026, qui vise à durcir considérablement la politique migratoire en Europe.

Le pacte se compose de dix textes législatifs. Les nouvelles règles, présentées par l'UE comme «fermes mais justes», reposent sur des procédures «plus rapides et plus efficaces», un filtrage obligatoire et un contrôle systématique de toutes les personnes aux frontières extérieures de l'Union (y compris celles secourues en mer), l'enregistrement de leurs données biométriques dans le système Eurodac, un traitement accéléré de leurs demandes d'asile ou de protection à la frontière (limité à 12 semaines, 16 semaines en cas de transfert vers un autre pays) et une procédure accélérée de retour : 12 semaines pour renvoyer les déboutés.

*Sondage réalisé les 23 et 24 juin par questionnaire auto-administré en ligne sur un échantillon national représentatif de 1.010 personnes âgées de plus de 18 ans, selon la méthode des quotas.