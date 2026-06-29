A69 : le Conseil d'État valide définitivement le projet d'autoroute entre Toulouse et Castres

Le Conseil d'Etat a validé, ce lundi 29 juin, l'autorisation environnementale de l'A69 Toulouse-Castres, contestée par des écologistes, confirmant une décision de la cour administrative d'appel de Toulouse.

C’est la fin d’une bataille administrative qui aura duré trois ans. Ce lundi, le Conseil d’Etat a donné son feu vert définitif pour la construction controversée de l’A69, un tronçon de 53 km qui doit relier Toulouse et Castres fin 2026. Le projet a obtenu toutes les autorisations environnementales.

Selon l'institution, «la cour administrative de Toulouse n’a pas fait d’erreur en estimant que le projet répond bien à une raison impérative d’intérêt public majeur», permettant d’obtenir une dérogation sur la protection des espèces.

⚖️ Autoroute « A69 » : Le Conseil d’État confirme l’arrêt de la CAA de Toulouse autorisant la reprise du projet.



Lire la décision ➡️ https://t.co/XITeH6MVeTpic.twitter.com/lIWC9SnNly — Conseil d'État (@Conseil_Etat) June 29, 2026

Quatre objectifs ont été observés : gain de temps, amélioration du cadre de vie, développement économique et sécurité routière. «Les autorisations environnementales du projet autoroutier de l’A69 sont désormais définitives» conclut le Conseil d'Etat.

Les opposants désabusés

De son côté, le collectif d’opposants et de riverains La Voie est libre a fait part de sa profonde déception. «Le droit de l’environnement vient d’être enterré sous une jurisprudence morbide», peut-on lire dans un communiqué.

En février 2025, des associations de défense de l’environnement avaient pourtant remporté une première bataille. La justice avait, à l’époque, estimé que l’A69 ne répondait à «aucune mesure impérative d’intérêt public majeur», notamment puisque les deux villes sont déjà reliées en 1h15 par une route nationale.

Certains scientifiques dénoncent toujours des destructions de zones humides, d’écosystèmes et de nappes phréatiques. L’artificialisation de terres agricoles est également critiquée mais les défenseurs du projet ont eu gain de cause. Bientôt, ils pourront passer d’une ville à l’autre en quarante-cinq minutes.

Le chantier ne va pas reprendre tout de suite pour autant : il reste suspendu le temps de résoudre des enquêtes pénales liées aux dizaines d’hectares d’emprises illégales du chantier. L’autoroute A69, prévue pour la fin de l’année, est encore loin d’être construite.