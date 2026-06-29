Canicule : ce que l'on sait du possible retour des fortes chaleurs à compter du 6 juillet

Depuis ce dimanche soir, plus aucun département n'est en vigilance rouge canicule. Mais les prévisionnistes anticipent tout de même une nouvelle vague de fortes chaleurs à partir du 6 juillet.

Depuis ce lundi, la France respire un peu plus comparé aux fortes chaleurs des dix jours précédents. Aucun département n'est en vigilance rouge canicule actuellement. Mais les premières prévisions météorologiques annoncent une nouvelle vague de fortes chaleurs à partir du 6 juillet.

Une hausse progressive

«Nos premières estimations prévoient une hausse des températures à partir de ce vendredi avant un retour des fortes chaleurs à compter du 6 juillet», a confirmé à CNEWS Sébastien Léas, prévisionniste à Météo-France. Ces fortes chaleurs signifient que le thermomètre afficheraient au-dessus des 30 °C dans la quasi-totalité de l'Hexagone.

«C'est le Sud qui sera d'abord touché avant cette chaleur remonte vers le Nord», nous explique également Cyrille Duchesne, responsable du service prévisions La Chaîne Météo - Météo Consult. «GFS et CEP, les deux organismes sur lesquels on se base, n'annoncent pas la même chose. Le premier, américain, voit très chaud sur la globalité du pays. Tandis que le second, européen, a des incertitudes sur la moitié Nord».

«Il faut savoir qu'on n'est pas encore sortis de la vague de chaleur qui a commencé le 17 juin. Nous ne sommes pas dans les extrêmes mais nous restons selon les endroits à 2, 4 ou 6 °C au-dessus des normales de saison», alerte Sébastien Léas. Les établissements de santé craignent d'ailleurs un «effet retard» de la canicule avec des organismes affaiblis. Le gouvernement est d'ailleurs à nouveau en cellule de crise ce lundi à partir de 18h à l'Hôtel de Beauvau à Paris.