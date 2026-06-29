Canicule : ces 5 départements où il fera très chaud ce mardi 30 juin

Si une chute des températures est attendue cette semaine, certains départements devront encore avoir chaud, préviennent les météorologues. Cinq départements sont placés en vigilance orange canicule pour la journée du mardi 30 juin.

Une grande partie des Français peut enfin respirer. Les fortes chaleurs qui ont secoué le pays pendant dix jours redescendent le temps de quelques jours. Les 40 °C ne sont plus au programme et plus aucune région n'est placée en vigilance rouge canicule. Pourtant, certains départements vont continuer de souffrir de la chaleur, préviennent les météorologues.

Cinq départements, placés en vigilance orange canicule, vont avoir très chaud, selon Météo-France. Sont concernés les Alpes-de-Haute-Provence, le Var, les Alpes-Maritimes, la Haute-Corse et la Corse-du-Sud.

Il fera par exemple 31 °C à Nice, 32 °C en Corse et 33 °C à Toulon. La vigilance sera effective toute la journée.

Météo France

vers une nouvelle canicule ?

Météo-France place également 11 départements en vigilance jaune canicule : l'Andorre, les Pyrénées-Orientales, l'Aude, l'Hérault, le Gard, les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, l'Ardèche, la Drôme, les Hautes-Alpes et l'Isère.

Selon le prévisionniste, cet épisode caniculaire a été d'une «sévérité exceptionnelle», dépassant celui d'août 2003 en termes d'intensité. Les 24 et 25 juin ont été les journées les plus chaudes jamais enregistrées sur le territoire, atteignant les 30 °C en moyenne.

Un nouvel épisode caniculaire est envisageable dès le début du mois de juin, selon les météorologues.