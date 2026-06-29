Canicule : voici les 10 départements placés en vigilance jaune ce mardi

Pour la journée de ce mardi 30 juin, Météo-France a classé 10 départements en vigilance jaune «canicule». Une situation qui s’améliore petit à petit, après plusieurs jours de chaleurs intenses et de vigilances rouges successives.

Encore quelques localités sous surveillance. 10 départements ont été placés en vigilance jaune pour un risque de canicule ce mardi, selon les nouvelles prévisions de Météo-France.

Les départements en question sont les Hautes-Alpes, l’Ardèche, l’Aude, les Bouches-du-Rhône, la Drôme, le Gard, l’Hérault, l’Isère, les Pyrénées-Orientales et le Vaucluse.

©Météo-France

Cette vigilance jaune sera effective toute la journée de mardi, selon les informations publiées par le site de météorologie.

Par ailleurs, 5 autres départements ont quant à eux été placés en vigilance orange pour le même risque.

Météo-France recommande de s’hydrater régulièrement pour éviter les coups de chaleur, d’éviter de sortir pendant les heures chaudes et de se tenir informé de la situation.