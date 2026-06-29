Canicule : voici les 24 départements placés en vigilance jaune ce lundi

Alors que la vague de chaleur historique qui frappe le pays arrive bientôt à son terme, 24 départements ont été placés en vigilance jaune «canicule» par Météo-France pour la journée du lundi 29 juin.

Une période de chaleur extrême. Alors que l'épisode caniculaire historique qui a frappé la France touche à sa fin, des températures élevées seront toujours observées dans le pays ce lundi. Météo-France a ainsi placé 24 départements en vigilance jaune «canicule».

©Météo-France

Sont concernés : l'Ain, les Hautes-Alpes, l'Ardèche, l'Aude, les Bouches-du-Rhône, la Drôme, le Gard, l'Hérault, l'Isère, les Pyrénées-Orientales, le Bas-Rhin.

Mais aussi le Haut-Rhin, le Rhône, la Savoie, la Haute-Savoie, Paris, la Seine-et-Marne, les Yvelines, le Vaucluse, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d'Oise. À noter que la principauté d'Andorre a également été placée en vigilance jaune «canicule».

L'institut météorologique a également placé 5 départements en vigilance orange «canicule». Retrouvez toutes les dernières informations liées aux vigilances ici.