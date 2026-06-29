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Canicule : voici les 5 départements placés en vigilance orange ce mardi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Ce mardi, alors que les températures ont légèrement baissé, Météo-France a tout de même classé 5 départements en vigilance orange «canicule». Voici lesquels. 

Un épisode qui prend fin. Après plusieurs jours de très fortes chaleurs et une canicule au cours de laquelle «environ 1.000 décès supplémentaires» ont été enregistrés, le mercure retrouve petit à petit des températures normales. 5 départements français seront néanmoins toujours sous surveillance et en vigilance orange ce mardi, selon Météo-France. 

Dans le détail, sont concernés les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse et enfin, le Var. 

©Météo-France

Selon les prévisions du site de météorologie, la vigilance sera effective toute la journée. Météo-France rappelle par ailleurs que tout le monde est à risque lors des fortes chaleurs, mais qu’une attention toute particulière est nécessaire à l’égard des personnes âgées, malades ou encore des enfants. 

Il est notamment recommandé de s’hydrater plusieurs fois par jour, de continuer à manger normalement, de mouiller son corps à plusieurs reprises, de ne pas sortir aux heures les plus chaudes et de s’habiller avec des vêtements légers. 

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En cas de coup de chaleur - dont les symptômes sont une fièvre supérieure à 40 °C, une peau chaude, rouge et sèche, des maux de tête, des nausées ou encore une somnolence – il est important de contacter un médecin sans tarder.

Caniculevigilance météoMétéoFrance

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