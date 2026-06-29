Envie d'installer une climatisation dans votre copropriété ? Il existe des règles à respecter et des démarches à anticiper.

Une climatisation pour le prochain épisode de canicule ? Cette démarche ne peut pas se faire rapidement puisqu'il y a des règles à respecter. L'installation d’une climatisation fixe en copropriété implique la plupart du temps l'obtention de l’accord de la majorité des copropriétaires.

Si la climatisation est placée sur une partie privative, comme peut l'être un balcon, sans modifier l’aspect extérieur de l'immeuble, aucune autorisation de l'assemblée générale (AG) n'est nécessaire. Il faut consulter le règlement de copropriété pour vérifier. Néanmoins, si l'unité extérieure modifie l'aspect extérieur de la façade, un accord du syndicat des copropriétaires est indispensable lors d'un vote en AG.

Faire voter une autorisation-cadre

En cas d'obligation de vote en assemblée générale, le copropriétaire doit déposer une demande écrite au syndic pour l'ajouter à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale, accompagnée d'un devis de professionnel et de plans précisant l'emplacement, le percement éventuel des murs et l’impact visuel.

La copropriété doit veiller au respect du règlement et de la tranquillité des occupants. Si l'autorisation est obtenue, le copropriétaire pourra procéder à la pose du climatiseur à ses frais. Dans le cas contraire, il pourra saisir le juge judiciaire si les travaux sont conformes à la destination de l’immeuble.

Pour éviter la multiplication des passages en AG à chaque projet d'installation de climatisation, des syndics proposent de faire voter une autorisation-cadre. Elle fixe les règles comme les marques ou gammes recommandées, la puissance maximale, le seuil de décibels, l'emplacement et les modalités de pose.