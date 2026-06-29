Congé de naissance, hausse du gaz, taxe sur les petits colis... Tout ce qui change à partir du 1er juillet

Augmentation du prix du gaz, congé de naissance, leasing social, soldes d’été, vacances scolaires… Le gouvernement français a publié tout ce qui va changer en France à partir du 1er juillet prochain.

Des nouveautés qui vont toucher au portefeuille des Français. À l’approche des congés d’été, de nouvelles mesures entrent comme chaque mois en vigueur.

Prix du gaz

Le prix du gaz va augmenter dès le 1er juillet de 7,4%, soit 2,7 €. Il passe de 152,86 €/MWh TTC à 164,21 €/MWh TTC. La Commission de régulation de l’énergie a notamment justifié cette augmentation par «la crise au Moyen-Orient».

Le congé supplémentaire de naissance

C’est un nouveau congé de naissance auquel les nouveaux parents pourront prétendre dès le 1er juillet. Il s’ajoute à ceux déjà existants (maternité, paternité et accueil de l’enfant, adoption). Chaque parent pourra donc bénéficier d’un ou deux mois de congé, qui seront indemnisés à 70 % du salaire pour le premier mois, puis à 60% le deuxième mois.

Leasing social

Son retour n’est pas prévu le 1er juillet même, mais un peu plus tard, le 16. Le leasing social va permettre à 50.000 foyers supplémentaires de louer un véhicule électrique avec un loyer inférieur au prix du marché. La durée minimale du contrat a été établie à trois ans.

Soldes d’été

Le mois de juillet, c’est aussi, malheureusement, la fin des soldes d’été. Le 21 juillet au soir, dans la majorité des départements métropolitains, les magasins remettront leurs prix habituels.

Vacances scolaires

En revanche, elles commencent : les vacances scolaires d’été. Le vendredi 3 juillet, les écoliers pourront dire au revoir à leur classe et commencer, dès le lendemain, leurs vacances jusqu’à la rentrée, le 1er septembre.

Droits de douane sur les «petits colis»

Dès la première journée de juillet, un droit de douane forfaitaire sera appliqué à l’échelle de l’Union européenne. Chaque colis d’une valeur inférieure à 150 € pourra être soumis à 3 € supplémentaires par article, s’il s’agit d’un colis expédié depuis un pays hors UE.

Le Conseil de l’Union européenne a justifié cette mesure par le fait que «ces colis sont actuellement exonérés de droits à leur entrée dans l’UE, ce qui entraîne une concurrence déloyale pour les vendeurs dans l’UE». De plus, «le volume de petits colis arrivant dans l’UE a doublé chaque année depuis 2022».

Des aides à la conduite obligatoires

Dès le 7 juillet prochain, le règlement GSR2 se durcit. De nouvelles aides à la conduite vont entrer en vigueur. Elles concerneront les véhicules neufs commercialisés dans l’UE. Les voitures devront être équipées d’une alerte anti-distraction, d’un freinage d’urgence détectant aussi les piétons et les cyclistes, de feux stop clignotants en cas de freinage brusque et du système ISA, qui détecte les limitations de vitesse.