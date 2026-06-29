Crash d'avion en Meurthe-et-Moselle : «Ma vie aurait pu basculer», témoigne un jeune homme qui devait être à bord

Un jeune internaute a affirmé sur TikTok être passé pas loin de la mort, puisqu'il aurait dû être présent à bord de l'avion qui s'est crashé ce dimanche 28 juin en Meurthe-et-Moselle.

«J'aurais dû faire partie de ces élèves présents à bord». Un avion s'est crashé ce dimanche 28 juin à Tomblaine, en Meurthe-et-Moselle, avec à son bord un pilote, cinq moniteurs et cinq personnes venues faire un baptême de parachutisme, ne laissant aucun survivant.

Dans la même journée, un internaute a publié une vidéo expliquant qu'il aurait pu faire partie des victimes de ce drame. «J'ai eu 20 ans le 25 mai dernier, et pour mon anniversaire ma famille et mes amis se sont cotisés pour m'offrir un saut en parachute avec un ami», a-t-il d'abord expliqué.

Les deux amis auraient dû effectuer ce saut «il y a pas mal de temps», mais le créneau initialement choisi avait été reporté à cause de la météo. Leur saut en parachute avait donc été décalé à cette date, le dimanche 28 juin, à bord de l'avion au destin tragique.

Comment expliquer qu'ils n'aient donc pas été présents ce jour là ? «Ça ne s'est pas fait, car mon ami avait déjà réservé un billet pour aller dans le sud et voir ses grands-parents», a-t-il expliqué.

Sauvé par le destin, cet internaute a remercié son ami : «Alexis, je crois que tu m'as tout simplement sauvé la vie».