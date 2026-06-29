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Détroit d'Ormuz : en quoi la rencontre de ce lundi à Paris entre Emmanuel Macron et le sultan d’Oman est-elle stratégique ?

C'est la première visite en France pour un dirigeant omanais. [© KAY NIETFELD / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP/ Diego Radames / ANADOLU / Anadolu via AFP]
Par CNEWS avec AFP
Publié le - Mis à jour le
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Le président de la République, Emmanuel Macron, reçoit le sultan d'Oman, Haïtham ben Tariq, ce lundi, à Paris. Une rencontre stratégique consacrée à l'éventuelle réouverture totale du détroit d'Ormuz. 

C'est une rencontre ô combien importante pour Emmanuel Macron. Le président de la République reçoit ce lundi à l'Élysée Haïtham ben Tariq, le sultan d'Oman. Il s'agit de la première visite en France d'un dirigeant de ce pays du Golfe, riverain du détroit d'Ormuz.

Le sultan d'Oman plaidera pour une réouverture «libre et sans condition» de ce passage maritime stratégique.

«Les échanges permettront de réaffirmer l'importance du soutien à la désescalade régionale et aborderont la sécurisation des voies maritimes, qui passe par un passage libre et sans condition dans le détroit d'Ormuz», a déclaré vendredi la présidence française dans un communiqué.

Malgré l'accord conclu à la mi-juin entre l'Iran et les États-Unis afin de mettre un terme à la guerre déclenchée en février par des attaques américano-israéliennes, le détroit reste un sujet sensible

20% du commerce mondiale d'hydrocarbures transitait par le détroit avant la guerre

L'Iran réfléchit à imposer des «droits de redevance», qui n'existaient pas avant la guerre et auxquels les États-Unis s'opposent fermement.

Ce passage, large d'une trentaine de kilomètres entre Oman et l'Iran, est évidemment stratégique. Avant le début de la guerre, il y a quatre mois, 20% du commerce mondial des hydrocarbures y transitait. Le blocage du détroit a évidemment eu un impact considérable sur l'économie mondiale.

La France et le Royaume-Uni ont rassemblé une coalition de pays non belligérants afin de mener une mission maritime de sécurisation et de déminage dans le détroit d'Ormuz, maintenant que les armes se sont tues.

À l'issue du sommet du G7 d'Évian, le président français avait affirmé qu'il s'agissait d'une «proposition» qui dépendait «des accords passés entre l'Iran et les États-Unis d'Amérique, avec l'accord aussi d'Oman».

Mais le président américain Donald Trump n'avait manifesté qu'un intérêt relatif, en public, pour cette mission. Les capacités de déminage en mer des pays de la coalition avaient toutefois retenu son attention durant le G7, selon un diplomate ayant participé au sommet.

Sur le même sujet Guerre au Moyen-Orient : l'Iran prévient que toute ingérence dans sa gestion du détroit d'Ormuz risque «d'accroître les tensions» dans la région Lire

Emmanuel Macron et le sultan d'Oman doivent d'abord s'entretenir à la mi-journée au palais de l'Élysée, où plusieurs accords seront signés. Ils s'exprimeront ensuite, dans l'après-midi, à l'ouverture d'un forum d'affaires organisé dans un hôtel de la capitale.

Cette visite «confirme le renforcement des relations entre la France et le sultanat d'Oman dans de nombreux domaines, notamment économiques, scientifiques, culturels et industriels», estime l'Élysée.

Emmanuel MacronOmanDétroit d'OrmuzGuerre au Proche-Orient

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