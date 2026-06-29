Eau, pesticides, loups… Le délicat projet de loi d’urgence agricole fait son retour au Sénat ce lundi

Après son adoption à l’Assemblée nationale, le projet de loi d’urgence agricole poursuit son chemin parlementaire au Sénat ce lundi. Le texte pourrait cependant susciter des désaccords et des tensions en raison notamment du retour éventuel de pesticides interdits en France.

Un sujet inflammable fait son retour au Sénat. Ce lundi, la chambre haute du Parlement entame l’examen du projet de loi d’urgence agricole. Les sénateurs se sont montrés favorables à l'ensemble des volets de ce texte présenté comme une réponse à la colère agricole de l'hiver dernier, effectuant néanmoins de nombreuses modifications tantôt pour «corriger» certains votes des députés, tantôt pour aller plus loin que les propositions gouvernementales.

Mais c'est un sujet encore plus sensible qui cristallise déjà la controverse, avec le vote d'un amendement autorisant la réintroduction à titre dérogatoire de deux produits phytosanitaires, l'acétamipride et le flupyradifurone, des insecticides interdits en France mais autorisés ailleurs en Europe.

Ces dérogations, ressuscitées de l'ex-loi Duplomb partiellement censurée par le Conseil constitutionnel l'an dernier, ont été retravaillées. Elles seront limitées dans le temps, soumises à un avis de l'Agence de sécurité sanitaire (Anses) et restreintes à certaines filières, comme la noisette ou la betterave.

Le gouvernement dans la tourmente

Au-delà des débat autour des pesticides, d’autres mesures semblent irriter le gouvernement. Sans se positionner précisément sur les modifications des sénateurs, la ministre de la Transition écologique Monique Barbut a reconnu que le projet adopté à l'Assemblée allait «beaucoup trop loin» sur l'eau et sur la prédation du loup, s'inquiétant de «reculs».

Sur le stockage de l'eau, les sénateurs ont modifié le texte en l'assouplissant, atténuant notamment les obligations sous-jacentes à la construction d'ouvrages de stockage. Sur le loup, ils sont certes revenus sur un dispositif de «présomption de légitime défense» pour les éleveurs, mais ont assoupli le régime de déclaration des tirs de défense, l'étendant à toutes les communes, ainsi que l'utilisation de lunettes thermiques.

Les élus de la chambre haute sont par ailleurs revenus sur une mesure votée à l'Assemblée mais jugée contraire au droit européen, qui visait à interdire l'importation de denrées produites avec des pesticides interdits en France.